Fútbol Sala

O Esteo pontés busca fortalecerse ante un rival directo en la clasificación

El conjunto dirigido por Iván López recibe a un Salamanca que quiere prolongar su buen momento de forma

Redacción
23/01/2026 19:34
O Esteo quiere seguir en los puestos altos de la clasificación
Jorge Meis
O Esteo tiene una misión muy clara para esta nueva jornada de la Segunda División B. El conjunto pontés quiere hacerse fuerte en A Fraga, aprovechando la visita del Salamanca (18.15 horas). 

Los de Iván López, que la semana pasada aprovecharon el factor casa para sumar tres puntos muy importantes, buscan seguir con esa dinámica para mantenerse en los puestos de playoffs y así ampliar su ventaja sobre el conjunto salmantino, que es su principal perseguidor en la clasificación. 

Por ello, el técnico pontés destacó la importancia de este choque, ya que “xogamos na casa e iso sempre é un plus de motivación, aínda que o encontro non é decisivo, pero si é vital de cara ao que podemos aspirar”, indicó al tiempo que añadió que “é un partido importantísimo a nivel anímico e de clasificación porque gañando, como lles veño dicindo aos xogadores durante toda a semana, convértese nunha vitoria de sete puntos, tres que sumanos máis tres que deixan eles de sumar. E a iso hai que engadirlle o ‘golaveraxe’ particular. Polo tanto imos con tódalas ganas e a enerxía do mundo para que os tres puntos fiquen en As Pontes”. 

Respecto a su rival, López señaló que “é un equipo competitivo, ben organizado e que non concede moitas facilidades, polo que teremos que estar moi concentrados dende o primeiro minuto e ser moi intensos durante o partido”. 

