Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Los equipos del Marina juegan en Cervo la Copa Gallega absoluta

Las escuadras locales buscarán los dos títulos en esta cita del waterpolo gallego

Redacción
22/01/2026 23:51
El equipo femenino del Marina espera luchar por el título
El equipo femenino del Marina espera luchar por el título
EMILIO CORTIZAS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La piscina de la localidad lucense de Cervo será el escenario en el que durante este fin de semana –el sábado y el domingo– se desarrolle la Copa Gallega absoluta de waterpolo, tanto en su categoría masculina como en la femenina. Y en ambas competirá el Marina Ferrol, formando parte de un grupo de siete competidores –en el caso de los hombres– y de seis –en el de las mujeres–.

Precisamente, la escuadra masculina de la entidad de la ciudad naval accede de manera directa a las semifinales. En ella, la formación ferrolana se enfrentará el domingo a partir de las 13.15 horas al ganador de la eliminatoria que sostendrán en la jornada anterior el Náutico de Vigo y el Pontevedra. En caso de superar el encuentro de la penúltima ronda, la final está programada para las 17.00 horas del domingo.

En cuanto al certamen femenino, el equipo del Marina Ferrol está encuadrado en el grupo A, en el que tendrá como rivales al Náutico de Vigo –contra el que juega a las 11.00 horas del sábado– y el Lugo –al que se enfrenta a las 16.20 horas de esa jornada–. En caso de acabar en la primera posición de su grupo, la final la jugará ante el campeón del grupo B el domingo a las 16.00 horas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen

Más de 40 imágenes abiertas al público en Narón recuperan las historias de Ferrolterra que vivieron el Holocausto nazi
Rita Tojeiro Ces
Lola Basanta y Daniel Blanco, preparados para el curso

El Juancho Vázquez inicia la temporada en Atenas
Redacción
Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing

Chuca, preparado para debutar con el Arenteiro en A Malata
Juan Quijano
antigo Hospicio presentación libro Castelao de Medulio

Presentación do monográfico sobre Castelao no antiguo Hospicio
Redacción