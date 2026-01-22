Los equipos del Marina juegan en Cervo la Copa Gallega absoluta

El equipo femenino del Marina espera luchar por el título EMILIO CORTIZAS

La piscina de la localidad lucense de Cervo será el escenario en el que durante este fin de semana –el sábado y el domingo– se desarrolle la Copa Gallega absoluta de waterpolo, tanto en su categoría masculina como en la femenina. Y en ambas competirá el Marina Ferrol, formando parte de un grupo de siete competidores –en el caso de los hombres– y de seis –en el de las mujeres–.

Precisamente, la escuadra masculina de la entidad de la ciudad naval accede de manera directa a las semifinales. En ella, la formación ferrolana se enfrentará el domingo a partir de las 13.15 horas al ganador de la eliminatoria que sostendrán en la jornada anterior el Náutico de Vigo y el Pontevedra. En caso de superar el encuentro de la penúltima ronda, la final está programada para las 17.00 horas del domingo.

En cuanto al certamen femenino, el equipo del Marina Ferrol está encuadrado en el grupo A, en el que tendrá como rivales al Náutico de Vigo –contra el que juega a las 11.00 horas del sábado– y el Lugo –al que se enfrenta a las 16.20 horas de esa jornada–. En caso de acabar en la primera posición de su grupo, la final la jugará ante el campeón del grupo B el domingo a las 16.00 horas.