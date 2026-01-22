El Juancho Vázquez inicia la temporada en Atenas

Lola Basanta y Daniel Blanco, preparados para el curso CEDIDA

Empieza por todo lo alto la temporada de kickboxing con la disputa de la Copa de Europa que desde hoy y hasta el domingo se celebra en Atenas, capital de Grecia. Y allí estarán tres representantes de Ferrolterra, llegados del Juancho Vázquez Trasancos, que acuden acompañados de su entrenadora, que es Bea Pintos. Todos se desplazan con la intención de cuajar un gran papel en una cita multitudinaria en la que, además, se presume que habrá gran nivel.

El Juancho Vázquez Trasancos se presenta en esta cita con el sénior Bruno Bouza, que intervendrá en dos cuadros (el de menos de 74 y menos de 79 kilos de peso corporal) en la modalidad de pointfighting. Mientras, en la disciplina de kicklighting solo intervendrá en el primero de estos cuadros de peso. En cambio, sus otros dos representantes son junior: Lola Basanta, que actuará en las modalidades de pointfighting y lightcontact en el cuadro de menos de 50 kilos; y Daniel Blanco, que intervendrá en las pruebas de lightcontact y kicklight del grupo de más de 94 kilos de peso corporal con la intención de brillar en esta cita de carácter internacional.