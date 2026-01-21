El Náutico Narón asegura su pase a la lucha por el ascenso a Primera

La segunda jornada de Segunda se desarrolló en A Gándara Daniel Alexandre

El Náutico Narón luchará por subir a Primera de la Liga Galega de Clubes –segundo nivel de la competición– gracias a su actuación en la segunda jornada de Segunda, celebrada en la piscina de A Gándara. La entidad naronesa, con los siete puntos sumados por su victoria en esta cita, empata a doce con el Náutico de Vigo en lo más alto de la general y asegura su presencia en la siguiente fase del certamen.

La victoria del Náutico Narón se cimentó en los triunfos individuales de Sabela Carrasco (800 libre, prueba en la que su compañera Tatiana Caneiro fue segunda), Paula Albes (400 estilos) y Daniel Meizoso (200 libre y 400 estilos). Además, los integrantes de los relevos 4x50 libre y 4x100 estilos de la entidad fueron los más rápidos de sus carreras.

En esta misma competición, la cuarta plaza del Marina Ferrol lo mantiene en este puesto en la general. Así que en la última jornada tratará de escalar a la tercera para no verse abocado a la lucha por evitar el descenso.

Elite

En cuanto a la División de Honor, en la que el Natación Ferrol es el único representante local en la categoría, la cuarta plaza que consiguió en la cita celebrada en la piscina Rías do Sur de Pontevedra lo mantiene en esa mismo puesto en la general del certamen.

Así que en la última jornadas de la fase previa tratará de enjugar la distancia que lo separa del Pabellón Ourense para clasificarse para la lucha por el título. Si no, tendrá que luchar por eludir el descenso a la categoría de plata.