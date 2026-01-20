Una jornada repleta de partidos y cargada de victorias naronesas

A Solaina acogió la segunda jornada de la Liga Costa Ártabra Cedida

El pasado fin de semana se volvió a celebrar una nueva jornada en las distintas divisiones de tenis de mesa. En la mayoría de ellas, estaba un Tenis de Mesa Narón que no sólo disputó muchos partidos, sino que además lo hizo cargadas de victorias.

Los primeros éxitos comenzaron en la División de Honor Femenina, donde el Cidade de Narón se impuso al Irún Leka Enea gracias al buen hacer de Julia Guerra, Candela Montero y Lucía Saura (2-4). La competición continuó con una avalancha de partidos del Celta Ingenieros Narón, que disputó hasta cuatro encuentros en Primera División. Bella Martín, Celia Sanz, Lía Vila y Valeria Piñón se repartieron entre ellos para gestionar esfuerzos.

En esos choques, las locales lograron dos victorias –ante AFER Formación de Rábade (0-6) y La Atalaya Gijón Tenis de Mesa (2-4)– y dos derrotas –frente a CTM Coruña (5-1) y Avilés Tenis de Mesa (5-1)–, que no empañaron el gran fin de semana. Por último, en Segunda, el Tijeritas La Pelu De Sixto venció al Monte Porreiro Confitería Capri (2-4), mientras que el Armacón Narón hizo lo propio con el AFER Formación de Rábade (4-1), en Tercera. Pero este no fue la única competición, ya que en local social de A Solaina se celebró la segunda jornada de la Liga Costa Ártabra, en la que hubo mucho nivel.