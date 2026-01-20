Mi cuenta

Diario de Ferrol

Judo

Triplete dorado local para Trillo, Carrodeguas y Tenreiro

Los dos deportistas de la AD Ferrolterra y el del Bitácora lograron el pase para el Campeonato de España júnior

Redacción
20/01/2026 20:11
Bruno Carrodeguas, Mario Tenreiro y Amelia Tenreiro posan con sus respectivas medallas
Bruno Carrodeguas, Mario Tenreiro y Amelia Tenreiro posan con sus respectivas medallas
Cedida
El sector oeste, prueba que clasifica para el Campeonato de España júnior, no pudo traer mejores resultados para la escasa, pero eficaz delegación local. Y es que tres de los deportistas, Miguel Trillo (Bitácora), Bruno Carrodeguas y Mario Tenreiro (AD Ferrolterra) ganaron en sus respectivos pesos y cumplieron con su objetivo. La cuarta representante, Amelia Tenreiro, se quedó a las puerta de conseguirlo tras cosechar la medalla de bronce. 

Desde el comienzo de esta competición, ya se pudo comprobar que los cuatro deportistas iban a ser los grandes protagonistas del día. Primero comenzó Bruno Carrodeguas, en la categoría de -66 kilos. El de la AD Ferrolterra realizó una grandísima competición a pesar de tener rivales muy complicados y que le obligaron a dar su máximo. En la primera ronda superó al asturiano Saúl Fernández, mientras que en la segunda hizo lo propio con el leonés Elliot Szentgroti. En semifinales le esperaba el también asturiano Mario Taboada, ante el que sufrió para triunfar tras un combate muy igualado y que se decidió por detalles. Tras superar este escollo, sólo le quedaba la final ante Gael Oma, al que ganó sin problemas. 

La cosa continuó muy bien para los locales, ya que en -81, Mario Tenreiro dominó todos sus contiendas y venció con mucha autoridad al asturiano Marcos Fernández, al leonés Alfredo del Val y al también gallego Nicolás Freira, para sumar un nuevo oro y lograr la clasificación para el Nacional. El triplete se completó en -90 kilos, con la exhibición de Miguel Trillo, que superó a sus compatriotas Héctor Polo y Pablo Pena. 

Miguel Trillo, en el centro, en el podio de su categoría
Miguel Trillo, en el centro, en el podio de su categoría
Cedida

Quién estuvo a punto de lograr ese oro fue la joven Amelia Tenreiro, que a pesar de ser todavía cadete, demostró su potencial en la categoría júnior, en el peso -70. La de la AD Ferrolterra se hizo con la medalla de bronce después de caer, en un combate muy igualado, con la leonesa Sofía Antúnez. 

