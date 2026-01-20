Mi cuenta

Olympo y Equilibrio, nombres propios del Gallego de cross

El equipo alevín pontés y el infantil ferrolano brillaron en la cita Xogade de Ribadeo en la que el Narón también fue protagonista

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
20/01/2026 22:24
Los atletas de la entidad de As Pontes, en lo más alto del cajón
Los atletas de la entidad de As Pontes, en lo más alto del cajón
Cedida
En individual y por equipos. La delegación comarcal de campo a través sacó pecho en la final autonómica Xogade que el pasado fin de semana tuvo lugar en Ribadeo. Con A Devesa como sede, más de medio millar de nombres entraron en liza como colofón de un programa deportivo escolar que reúne a miles de participantes sólo en esta modalidad. 

Díaz fue segunda en su franja de edad
Díaz fue segunda en su franja de edad
Cedida

Con dos de sus canteranos en el podio terminó el Atletismo Narón una prueba cadete en la que se impuso Enrique García, con su compañero Guillermo Ortigueira en una tercera posición en la que prácticamente firmó el mismo tiempo que el segundo, Lucas Costas –Vila de Vigo– . No fueron los únicos que cruzaron la línea de meta en A Mariña en estos puestos de privilegio, ya que en la competición alevín femenina, la pontesa Mireia Díaz López –Olympo– comenzó el que se espera también un gran año, ganando una disputada segunda posición.

Los infantiles del Equilibrio Ferrol
Los infantiles del Equilibrio Ferrol
Cedida

Precisamente en las manos de esta entidad de la villa llegó otro de los triunfos locales de la jornada, con sus compañeros Dylan Alarcón, Xosé Vázquez, Bieito y Xoán Losada, Xandre Formoso y Marcos Calvo, se proclamaron campeones gallegos alevines, con Alarcón y Vázquez encabezando este título en la sexta y novena plaza, respectivamente. Una carrera en la que también estuvo el Triatlón Ferrol, sexto. En esa misma plaza, Adrián Leonardo guió a sus compañeros del Equilibrio Ferrol para conseguir otro oro, en infantil, con Lucas González –octavo–, Brais Castiñeira, Nicolás Seijo y Thiago Fernández. Sus compañeras, por su parte, fueron cuartas, al igual que las atletas del Ferrol Atletismo en cadete.

Al día siguiente, una delegación de esta entidad se desplazó al Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar y si en Ribadeo el cadete Samuel Tallón finalizó sexto, pudo desquitarse en tierras vascas, colgándose la plata. El local se quedó a menos de tres segundos del ganador, de la Unión Guadalajara.

Tallón, durante la competición vasca
Tallón, durante la competición vasca
Cedida
