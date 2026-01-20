Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ciclismo

Lara Fernández y Carla Hermida repiten victoria en la Copa Galicia BTT de resistencia

Roberto Fontán, por su parte, acabó segundo en el categoría máster 50

Redacción
20/01/2026 20:20
Lara Fernández y Carla Hermida, en el podio de la prueba
Lara Fernández y Carla Hermida, en el podio de la prueba
Cedida
Lara Fernández (Cambre-Sevicios Reunidos) y Carla Hermida (Náutico de Narón) repitieron victoria en la segunda jornada de la Copa Galicia de BTT Resistencia que se disputó el pasado fin de semana en Meis (Pontevedra). 

Las locales volvieron a superar a la “riders” del Esmelle Aroa Ferreño y Andrea Paz para triunfar en la categoría por parejas femenina y finalizar en el “top 5” de la categoría cadete en general, demostrando un alto nivel en estas dos primeras carreras que se disputaron. 

Además de este éxito, también hubo el segundo puesto logrado por Roberto Fontán (Norinver Cycling Team), en máster 50. El representante del conjunto local se quedó a cuatro del vencedor. En esta misma división, hubo otros tres corredores de la comarca que se colaron dentro del “top 11” de la prueba, José Luis Fernández (Narón), Juan Iglesias (Ferrol) y Juan Carlos Muñiz (Norinver). 

Por último, el “rider” del Club Ciclista As Pontes, Alberto Rivas, se quedó a las puertas del cajón tras finalizar en el cuarto lugar en la categoría élite. También estuvo a punto de rozar la posiciones de privilegio Santiago Rodríguez (Narón), que fue quinto en máster 40. Sin duda, unos grandes resultados para la delegación local, que ya está preparando la siguiente cita, que se disputará este domingo en Muros. 

