Diario de Ferrol

Irma Veiguela y Pedro Osorio, pilares de los oros en la Copa Galicia "indoor"

Sus triunfos en 800 metros ayudaron al triunfo del Sanysec Ourense y Gimnástica de Pontevedra

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
20/01/2026 22:29
Veiguela consiguió el triunfo y mejor marca personal en el recinto ourensano
Veiguela consiguió el triunfo y mejor marca personal en el recinto ourensano
Cedida
Con cierto sabor local consiguieron el triunfo en la Copa Gallega “indoor” las formaciones del Sanysec Ourense y la Gimnástica de Pontevedra. La escuadra ourensana firmó en casa su tercer título consecutivo y lo hizo con la ferrolana Irma Veiguela como una de las punta de lanza de su equipo, consiguiendo el triunfo en la cita de 800 metros que con, 2:15.87, firmó, además, su mejor marca personal. 

Osorio aportó una importante victoria para la Gimástica
Osorio aportó una importante victoria para la Gimástica
Cedida

Una tabla femenina en la que el Ría Ferrol fue cuarto, con triunfos de Inés Oitavén –200–, Paula Iglesias –400– y Xiana Lago –peso– y el Narón en la sexta, con Himi Lamiyae segunda en 1.500 metros. En la prueba masculina dirimida en Expourense, el triunfo pontevedrés contó con un pilar como fue la victoria de Pedro Osorio en 800 metros, con el también local Javier Picos –Marineda–, tercero. El Atletismo Narón terminó su actuación en la quinta posición, con Anxo Lado consiguiendo para la entidad local la primera posición en la prueba de 1.500 metros. 

