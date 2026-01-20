Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

El Sincro Ferrol se reivindica en casa con una gran actuación en las citas autonómicas

La Copa Promoción y la Liga Galega de Figuras se disputaron en el complejo Javier Gómez Noya de Caranza

Redacción
20/01/2026 22:35
El club ferrolano llevó a cabo una gran actuación
El club ferrolano llevó a cabo una gran actuación
Cedida
La mejor natación artística volvió a Ferrol, a la piscina de Caranza, para disputar la primera jornada de la Copa Promoción prealevín y la segunda de la Liga de Figuras para categorías alevín e infantil. Unas citas, bajo la organización del Sincro Ferrol, que reunieron en el complejo Javier Gómez Noya a casi 200 deportistas y en las que la entidad organizadora sigue consolidándose a nivel autonómico. 

Con el grupo más joven abriendo el programa deportivo, las locales Gaia Bande y Carlota Pérez firmaron un trabajado “top 10”, siendo cuarta y quinta, respectivamente, con esta última, además, siendo la más destacada de su año de nacimiento.

Parte de la delegación del Sincro Ferrol
Parte de la delegación del Sincro Ferrol
Cedida

Por la tarde fue el turno para alevines e infantiles, así como las citas para acceder a la selección gallega infantil. Silvia Dobarro y Noa Pico fueron las encargadas de poner el brillo ferrolano con su quinta y séptima plaza alevín. En infantil, Marta Leiras fue vigéismo séptima, cuarta de su año.

