El Sincro Ferrol se reivindica en casa con una gran actuación en las citas autonómicas

El club ferrolano llevó a cabo una gran actuación Cedida

La mejor natación artística volvió a Ferrol, a la piscina de Caranza, para disputar la primera jornada de la Copa Promoción prealevín y la segunda de la Liga de Figuras para categorías alevín e infantil. Unas citas, bajo la organización del Sincro Ferrol, que reunieron en el complejo Javier Gómez Noya a casi 200 deportistas y en las que la entidad organizadora sigue consolidándose a nivel autonómico.

Con el grupo más joven abriendo el programa deportivo, las locales Gaia Bande y Carlota Pérez firmaron un trabajado “top 10”, siendo cuarta y quinta, respectivamente, con esta última, además, siendo la más destacada de su año de nacimiento.

Parte de la delegación del Sincro Ferrol Cedida

Por la tarde fue el turno para alevines e infantiles, así como las citas para acceder a la selección gallega infantil. Silvia Dobarro y Noa Pico fueron las encargadas de poner el brillo ferrolano con su quinta y séptima plaza alevín. En infantil, Marta Leiras fue vigéismo séptima, cuarta de su año.