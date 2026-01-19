Inés Prado Acebo, ajedrecista plata nacional absoluta: “Soy competitiva y ya estoy soñando con ser campeona”

Prado, con el trofeo que la acredita como subcampeona absoluta Jorge Meis

Su fichaje se fraguó antes de la llegada del mercado de invierno y, sin duda, supondrá un antes y un después para ella y un Círculo Ferrolán de Xadrez –CFX– que este fin de semana inicia su campaña hacia el título en División de Honor autonómica. La ferrolana Inés Prado Acebo –1997–, la Maestra FIDE, la internacional con España, la subcampeona española sub 16 y más recientemente absoluta, la mejor ajedrecista gallega de todos los tiempos –que dio su gran primer golpe sobre la mesa hace casi diez años al ser la primera deportista en hacerse con el título absoluto en ritmo clásico, repitiéndolo en 2022 en rápidas– vuelve a casa.

Y lo hace con varios objetivos a lograr –y otros cumplidos ya, como ser uno de los pocos nombres del ajedrez que han sido reconocidos como deportistas gallegos de alto rendimiento–. Una competitiva Prado ahora “centrada completamente en el ajedrez”, como ella misma señala, que apunta a las Olimpiadas en Uzbeskitán –“es mi reto principal. Me hace mucha, mucha ilusión”–, a conseguir su título de Maestra Internacional –cuenta con dos de las tres normas–, el oro que se le escapó en el pasado Estatal de Marbella y coronar al CFX como el mejor equipo autonómico. Una lista al alcance de muy pocas personas, entre ellas esta ingeniera química.

¿Cómo ha sido su regreso al ajedrez de alto nivel?

Se dieron las circunstancias en mi vida. Terminé mi contrato en una empresa y siempre había querido dedicarme un tiempo al ajedrez para ver a dónde podía llegar y decidí que era el momento.

Y vuelve también, como fichaje estrella, a casa, al Círculo Ferrolán.

Sí, este año he decidido volver al Círculo Ferrolano, entre otras cosas, porque para mí ha sido importante que me han ayudado con un entrenador del club, el MI Mariano Ortega. Empezamos hace poco, pero he podido ya tener algunas clases de entrenamiento con él. El entrenamiento con Mariano era una de las condiciones clave para volver.

Usted ya ha contado con entrenadores de renombre. ¿Qué le puede aportar en este momento el MI Ortega?

Creo que está bien trabajar con varios entrenadores porque, bueno, al final cada uno tiene su estilo de juego y te puede aportar su propia experiencia. Y Mariano me consta que ha entrenado a muy buenos jugadores como Carlos Albornoz.

¿Dónde cree que puede llegar el equipo de División de Honor este año con su regreso y en qué puede influir al ajedrez comarcal?

Por una parte creo que en la próxima temporada vamos a ser candidatos, sin duda, a ganar la liga. Me parece que tenemos un equipo muy fuerte. Personalmente creo que la liga es un torneo que se me suele dar bien. Es una partida cada sábado y hay tiempo para preparar y descansar, y eso a mí me favorece bastante. Y estos pequeños logros como el subcampeonato ahora en el Campeonato de España, confío en que hagan también que más chicas se animen a jugar. Seguimos siendo minoría, desde luego.

Habla de ese deseado aumento en la presencia femenina en su disciplina. ¿Cómo ve, casi 20 años después de que usted empezase, el lugar de las mujeres?

Yo creo que aún hay trabajo por hacer, aunque tengo la suerte de que la mayoría de personas me respetan, por supuesto.

¿Nota en algún momento que tiene que hacer un esfuerzo extra por llamarse Inés en lugar de Carlos?

Ahora mismo quizá no. Quizás para jugar torneos es más difícil a veces encontrar con quién ir siendo chica. Aunque lo notaba más de joven.

Usted es ya una referente. ¿Es consciente de qué es la mejor jugadora gallega de todos los tiempos?

Es algo que me hace mucha ilusión, la verdad. Y espero que sirva para inspirar a muchos jóvenes y a, precisamente, que crezca la participación de chicas también.

¿Qué se diría a usted misma, a esa niña que estaba empezando?

Pues yo creo que si a esa niña le dices a dónde iba a llegar, desde luego no se lo cree. Pero le diría que vale la pena todo el esfuerzo. Me hace sentirme muy realizada.

Mi reto principal es ir a las Olimpiadas de Uzbekistán, me hace mucha, mucha ilusión

Viene de firmar un subcampeonato de España empatada con la ganadora MI Marta García. ¿Sabe más a oro que a plata ese trofeo?

Estoy satisfecha porque en todas las partidas di mi cien por cien, que también es importante eso. Y creo que en general jugué bastante bien. La última fue una pena porque con unas tablas me hubiese bastado tanto como para quedar campeona, como para la norma de Gran Maestra Internacional, porque al final hice de Maestra. Fui todo el torneo liderando y al final fue una cuestión de desempate. Aún así estoy muy contenta porque la verdad es que si antes de ir me hubieses dicho que iba a tener ese resultado de ser subcampeón en conseguir la norma, además con la variación de ELO, que subí bastante, habría firmado.

Su regreso a pleno rendimiento al ajedrez se ha traducido en su presencia en la selección con el Europeo en Montenegro, el bronce en el Iberoamericano y acudir al Mundial de Linares. ¿La mejor Inés Prado está por llegar?

Yo creo que sí, la verdad, porque todavía me noto mejorando bastante mi juego y al final, por ejemplo, en edad escolar nunca había podido jugar europeos y mundiales y ahora sí que estoy teniendo más oportunidades. Antes del Campeonato de España fui con la selección española al Mundial, y confío en repetir más veces con el equipo. Y son experiencias que te hacen crecer mucho como jugadora.

En toda esa dedicación. ¿Qué parte tiene de perseverancia, de talento, de trabajo?

Yo creo que es la combinación de todos, pero mucho trabajo. Al final se requiere mucha constancia. Por suerte a mí entrenar es algo que disfruto y eso también me ayuda porque, por ejemplo, si un torneo no va bien, yo aún así sigo muy motivada para seguir entrenando. Soy muy competitiva y así como te dije que estoy contenta con ser subcampeona, ahora ya estoy soñando con algún día ser campeona.

¿Se lo plantea ya para el próximo campeonato o sin un plazo tan corto?

Sé muy bien que hay veces que tú entrenas mucho, pero no se ve de forma inmediata en el resultado. De hecho, considero que el trabajo de este año, que fue un trabajo inmenso, se está empezando a ver ahora. Yo voy a seguir, pero cuando se verá, no lo sé.

Hace poco se disputó el Mundial de rápidas y blizt. ¿Se ve ahí en un futuro? ¿Cómo está siendo su camino para acudir a las Olimpiadas de Uzbekistán en septiembre?

Sí, me gustaría participar en ese tipo de pruebas. Ahora en enero voy a estar la quinta en el ránking femenino de las jugadoras en activo de España. Y van cinco chicas. Yo voy a seguir entrenando como hasta ahora y mis planes son un poco los de siempre. Lo próximo es la Liga que la jugaré. Quizás juegue el Europeo de lentas, depende de si tengo la oportunidad y el apoyo de la Federación, pero es algo que me gustaría. Y confiar en el trabajo y en conseguir entrar en el equipo.

¿La inversión que se necesita para acudir a este tipo de pruebas sale de su bolsillo?

Cuando te convoca la selección española ahí te cubren los gastos. Alguna vez he tenido alguna ayuda puntual, como por ejemplo para jugar estos Europeos, que no son por equipos, son individuales, y que desde luego no me lo podría permitir. Pero en general si, sale todo de mi bolsillo. Y el entrenador también.

A mi yo de once años le diría que que vale la pena todo el esfuerzo

Está completamente volcada en su nueva etapa en el ajedrez de alto nivel. ¿Sigue dando clases?

Lo he probado, pero ahora mismo n, pero en un futuro me gustaría. Puede ser que aquí con el Círculo, quién sabe. Desde luego me gusta darle clase a niños pequeños, por la ilusión que le ponen y porque creo que se me da bien. Tengo paciencia para ello.

En esa etapa o en otras como durante el Nacional. ¿Se ha encontrado gente que haya estudiado sus partidas en calidad de referente del ajedrez?

Sí, bastantes personas. Durante todo el Campeonato de España me consta que me estuvo siguiendo bastante gente. Gente que simplemente me conoce simplemente del ámbito de Galicia.

Prado, rozando la treintena y en uno de sus grandes momentos deportivos, recuerda todavía esas sensaciones de una disciplina a la que le enseñó a jugar su padre y que, con once años, “me atrapó desde el principio” y afortunadamente para el ajedrez gallego y nacional, lo sigue haciendo, con la oportunidad para explorar todo su potencial.