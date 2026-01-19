Galicia sub 14 y sub 16, eliminadas en la fase previa del Campeonato de España

El combinado gallego contó con representación local RFGF

Los combinados gallegos sub 14 y sub 16, que contaron con representación local, no superaron la fase previa de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.

En el equipo de menor edad, en el que estaban convocados Gael Romalde, Álvaro Roca (Lago Sport) y Gabriel Ramos (O Parrulo), empezaron con una victoria ante Canarias por 3-4, en la que Ramos anotó un tanto. Sin embargo, en el segundo duelo, dirimido ante Castilla La Mancha, la cosa no fue tan bien, ya que perdieron por un contundente 8-1. A pesar de esa derrota, todavía tenían opciones de clasificarse, pero debían superar a Murcia.

Tras un duelo muy disputado, finalmente fueron estos últimos quienes vencieron por un apretado (2-1) que puso fin a los sueños autonómicos. Tampoco tuvo suerte el combinado sub 16, que contó con la presencia de Lucas Purriños, Iago Rascado, Antonio Prieto y Mikel Fernández (O Parrulo), y Diego Cabana (Pontedeume). Empezaron muy bien con una victoria ante Canarias (2-6), con goles de Prieto (2) y Fernández, pero cayeron, a pesar del tanto de Antonio, ante Castilla La Mancha (4-1). Todo quedaba para última jornada, pero en ella también sucumbieron ante Murcia (2-1).