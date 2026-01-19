Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baloncesto

El Costa Ártabra se lleva el derbi ante el Basket Ferrol

El conjunto dirigido por Carlos Cotovad hizo valer su mayor experiencia en el último cuarto para anotarse otro triunfo

Redacción
19/01/2026 19:00
Imagen del encuentro entre el Basket Ferrol y el Costa Ártabra disputado en la primera vuelta
Imagen del encuentro entre el Basket Ferrol y el Costa Ártabra disputado en la primera vuelta
Daniel Alexandre
El Javier Gómez Noya se vistió de gala para acoger el segundo derbi ferrolano de la temporada. Costa Ártabra y Basket Ferrol se citaron para disputar un duelo muy igualado que cayó del lado del cuadro local (70-58). 

A pesar de que el encuentro comenzó de manera muy desigual, porque “no estuvimos muy acertados en ataque, aunque en defensa estábamos más o menos bien. Pero si no anotamos, el BBCA tiene mucha calidad y lo va a hacer”, dijo Suso Varela, técnico del Basket Ferrol. Esa situación se repitió hasta el descanso (39-17). 

Tras la reanudación, la diferencia siguió creciendo hasta llegar a los 21 tantos. En ese momento, “empezamos a jugar los mejores quince minutos de la temporada”, indicó el técnico naronés, al tiempo que explicó que “presionamos muy arriba, defendimos muy fuerte y agresivos, y en ataque nos empezamos a soltar y nos metimos de lleno en el partido hasta ponernos por delante en el marcador”. 

En ese momento, el BBCA despertó de su letargo. “Apareció Isma (Fernández) con un triple para que se pusieran dos arriba y ahí ya nos costó anotar. Lo luchamos, pero ellos hicieron valer su experiencia y se llevaron el partido. Aun así, nos vamos contentos porque le han plantado cara a la que para mí es la mejor plantilla de la liga”, reconoció Suso Varela. 

Esa no fue la única buena noticia para el Costa Ártabra, ya que el equipo femenino venció al Art-Chivo Sanfer ADBA Sat Logística (57-41) después de “jugar un buen partido. Empezamos un poco dubitativas, pero luego ya empezamos a jugar como equipo, moviendo bien el balón y metiendo tiros. Eso nos permitió irnos arriba al descanso. En la segunda parte buscamos ampliar la renta para tener un buen ‘average’”, dijo Carlos Vázquez. Por último, el Baxi Ferrol Hotel Almirante superó al Vilagarcía 47-38 tras un encuentro marcado por las defensas. 

