El Basketmi Ferrol logra una importante victoria

Imagen de archivo de un partido del Basketmi Jorge Meis

El Abeconsa Basketmi Ferrol logró una victoria de mucho mérito ante el CBSR Elche (65-53). El conjunto de la ciudad naval, a pesar de perder a un pilar ofensivo como es Aitor –dejó el equipo por motivos laborales–, logró sobreponerse con las incorporaciones de Álex Conde y Asjad Bashin, para superar a un rival directo por la permanencia.

A pesar del resultado final, el Basketmi tuvo que luchar durante todo el encuentro porque su oponente no les iba a poner las cosas sencillas. Además, se sumó la llegada de esos dos fichajes, que todavía no están aclimatados, y el juego no fue tan fluido como podría esperarse. Aun así, el equipo logró reponerse a esas situaciones y llevar la iniciativa durante la mayoría del tiempo. El Elche, que también se jugaba mucho, trató de pelear hasta el final para hacerse con una victoria que todavía se les resiste. Los ilicitanos no pudieron ante el cuadro ferrolano que, cuando más importaba, jugó como un equipo y pudo hacer valer su condición de local para sumar otro gran triunfo.