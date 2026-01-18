Eloy Villanueva y Lucía Sicre, nuevos ganadores en la Carreira de San Xiao

Villanueva, entrando en la meta de Esteiro Daniel Alexandre

Eloy Villanueva –Náutico de Narón– y Lucía Sicre –Ría Ferrol– tomaron en la mañana del domingo el relevo de Damián Suárez y Helena Peñas como ganadores de una fría Carreira de San Xiao. Una primera posición que tanto para el naronés como para la ferrolana es la primera vez que inscriben en su palmarés y que esperan, sin duda, repetir.

Villanueva comienza así el año prácticamente como acabó el 2025, en lo más alto del podio, después de ir calentando motores en las San Silvestres comarcales, en las que firmó el triunfo en la cita Ares-Mugardos y la segunda posición en Fene. Repitió oro en una trazado de diez kilómetros –“duro pero bonito”, señalaba del deportista al cruzar la meta– en el que firmó un registro de 33:04, con David Alonso –TriArteixo Acea de Ama– y Mohamed Kassimi –Sada– acompañándolo en el cajón.

“Fue reñido hasta el final”, apuntaba el naronés, que se despegó de sus rivales en la plaza de España. Un ejercicio en el que Villanueva demuestra su mejoría en una citas populares “que me hace mucha ilusión venir a estas carreras y poder quedar ahí arriba”, subrayaba.

Lucía Sicre, tras finalizar la cita Daniel Alexandre

En la competición femenina, el oro fue para una Lucía Sicre que, dejando a un lado su hábitat hasta ahora más natural como es la pista, afrontaba su segunda competición de diez kilómetros. Y lo hacía para ganar... a pesar de los adoquines que “resbalaban mucho. El recorrido es muy bonito y además en casa”, contaba la ferrolana.

Un triunfo que, incluso, fue sorprendente hasta para la propia atleta que, con un tiempo de 36:27 señalaba al cruzar la meta que “no me esperaba correr también. Fui con Víctor, la pareja de mi hermana y me fui encontrando mejor... Y hasta aquí”, comentaba visiblemente contenta Sicre. Y todo, en una prueba acompañada por unas condiciones meteorológicas complicadas y “con todo empapado, y con muchas cuestas”.

Un trazado con Elia de Esteban y Carla Irles como segunda y tercera clasificada, respectivamente. Tanto Villanueva como Sicre se enfocan en mantener esta buen nivel con el que han comenzado el año. “A seguir así”, decía el naronés, con la ferrolana señalando su próximo objetivo, la media maratón de A Coruña a principios de marzo.