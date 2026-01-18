Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Eloy Villanueva y Lucía Sicre, nuevos ganadores en la Carreira de San Xiao

En un trazado "duro pero bonito", como apuntaba el ganador, toman el relevo de Damián Suárez y Helena Peñas

Redacción
18/01/2026 13:50
Ferrol Carreira de San Xiao
Villanueva, entrando en la meta de Esteiro
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Eloy Villanueva –Náutico de Narón– y Lucía Sicre –Ría Ferrol– tomaron en la mañana del domingo el relevo de Damián Suárez y Helena Peñas como ganadores de una fría Carreira de San Xiao. Una primera posición que tanto para el naronés como para la ferrolana es la primera vez que inscriben en su palmarés y que esperan, sin duda, repetir. 

Villanueva comienza así el año prácticamente como acabó el 2025, en lo más alto del podio, después de ir calentando motores en las San Silvestres comarcales, en las que firmó el triunfo en la cita Ares-Mugardos y la segunda posición en Fene. Repitió oro en una trazado de diez kilómetros –“duro pero bonito”, señalaba del deportista al cruzar la meta– en el que firmó un registro de 33:04, con David Alonso –TriArteixo Acea de Ama– y Mohamed Kassimi –Sada– acompañándolo en el cajón.

“Fue reñido hasta el final”, apuntaba el naronés, que se despegó de sus rivales en la plaza de España. Un ejercicio en el que Villanueva demuestra su mejoría en una citas populares “que me hace mucha ilusión venir a estas carreras y poder quedar ahí arriba”, subrayaba.

Ferrol Carreira de San Xiao
Lucía Sicre, tras finalizar la cita
Daniel Alexandre

En la competición femenina, el oro fue para una Lucía Sicre que, dejando a un lado su hábitat hasta ahora más natural como es la pista, afrontaba su segunda competición de diez kilómetros. Y lo hacía para ganar... a pesar de los adoquines que “resbalaban mucho. El recorrido es muy bonito y además en casa”, contaba la ferrolana.

Dos primeros ganadores “silvestres”

Más información

Un triunfo que, incluso, fue sorprendente hasta para la propia atleta que, con un tiempo de 36:27 señalaba al cruzar la meta que “no me esperaba correr también. Fui con Víctor, la pareja de mi hermana y me fui encontrando mejor... Y hasta aquí”, comentaba visiblemente contenta Sicre. Y todo, en una prueba acompañada por unas condiciones meteorológicas complicadas y “con todo empapado, y con muchas cuestas”.

Un trazado con Elia de Esteban y Carla Irles como segunda y tercera clasificada, respectivamente. Tanto Villanueva como Sicre se enfocan en mantener esta buen nivel con el que han comenzado el año. “A seguir así”, decía el naronés, con la ferrolana señalando su próximo objetivo, la media maratón de A Coruña a principios de marzo.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mapa petrográfico del Reyno de Galicia

Cómo un alemán descifró la singularidad del Xeoparque Cabo Ortegal hace dos siglos
Verónica Vázquez
Fran Canosa, el pasado 14 de enero, con el alumnado del IES de Fene

El Xeoparque Cabo Ortegal se traslada a las aulas de los centros educativos para enseñar su riqueza natural
Verónica Vázquez
lluvia

La comarca registra unos 168,6 días de lluvia media al año en el último lustro
Montse Fernández
Casino Ferrolano mesa de AECC

La AECC en Ferrol organiza una fiesta de Carnaval solidaria
Montse Fernández