El potencial de O Esteo vuelve a salir en A Fraga

Los ponteses, celebrando uno de sus goles Xosé Ferreiro

Superado el tropiezo inicial de 2026 ante el Tierno Galván, O Esteo desplegó de nuevo su mejor versión en casa, en un pabellón de A Fraga en el que doblegó por 6-3 al IES Coruxo.

Un triunfo necesario por los de Iván López para seguir en la parte alta –son segundos, con tres de renta sobre el Salamanca– y que comenzó con un duelo igualado con dianas de Cokito (1-0) y Javi (1-1). En los minutos siguiente, el duelo tuvo más un color local, con las dianas de Gael, Regue, Matos y Adri. El Coruxo se acercó hasta el 5-3, pero Rubén sentenció en el 36.