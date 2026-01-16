Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fútbol Sala

O Esteo vuelve a casa para recibir al Coruxo

El conjunto pontés se reencuentra con su afición

Redacción
16/01/2026 19:59
O Esteo espera sumar los tres puntos para seguir en los puestos altos de la tabla
Jorge Meis
O Esteo regresa a su casa, el Municipal da Fraga, para recibir al IES Coruxo y así sumar su primera victoria de 2026 (18.00 horas). El conjunto pontés, que empezó el año visitando y cayeron ante el Tierno Galván, busca reencontrarse con su afición y sumar tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla. 

Su rival, por contra, llega con la moral alta, ya que fue capaz de superara al Salamanca en su estreno.Para Iván López, “este encontro será moi esixente, pero xogar na casa, diante da nosa afección, será un factor clave para tentar impor o noso ritmo de xogo e pelexar polos tres puntos dende o primeiro minuto”, indicó y añadió que “é moi importante continuar sendo fortes diante da nosa xente. Queremos facer do pavillón un fortín compricado para calquera rival e para iso sabemos que temos que saír moi concentrados dende o inicio”. 

