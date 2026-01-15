El Remo Narón busca apellido para la ACT

La trainera naronesa, durante uno de los duros entrenamientos invernales Jorge Meis

Cerca de su 30 cumpleaños el Remo Narón busca sobrenombre. Un apellido, parafraseando la conocida canción, que pegue bien con el nombre de una entidad que quiere dar el salto a la élite del remo en banco fijo, una Liga Eusko Label de traineras en la que, por qué no, colocar a una segunda embarcación en un calendario de la ACT en el que el Remo Ares ya tiene, ganado con trabajo, su propio espacio.

A pulso y asimismo con el apoyo de autoridades públicas y empresas privadas, clave para que el club verde pueda seguir avanzando y convertirse en un referente no sólo deportivo sino social en el concello. El Remo Narón quiere continuar con la estela de la que fue la mejor campaña de su historia, con un séptimo lugar en la Liga A gallega, impulsado por tres sextas posiciones asimismo históricas en las regatas de Moaña, Redondela y una celebradísima competición naronesa, en la que todas las bancadas estaban ocupadas por remeros locales.

Una meta con la llegó hace cinco campañas debajo del brazo su preparador y remero, el sadense Marcos Lema. Ya un naronés más. “Lo tenía muy claro. El objetivo es llegar a la ACT”, subraya el entrenador que este año contará, además, si bien no todavía con ese apellido empresarial que catapulte a la entidad, sí con conocidos nombres propios en la disciplina con experiencia en Eusko Label y con varias banderas en su palmarés en Liga A. Vuelve a casa el que fuera técnico y deportista local, Geno Pena, que llega acompañado por César Bonome, Dani Bech, Sergio Rodríguez y Santi Fernández para reforzar una tripulación a la que se incorporan los juveniles Jaime y Nico.

Una lista de incorporaciones que, de cara a lograr una meta hasta hace unos ejercicios más lejana que cercana, como señala el preparador, tiene que venir acompañada por la renovación de embarcaciones, ya que no es lo mismo remar en un Ferrari o un McLaren que en otro tipo de bote. “Tenemos que competir en igualdad de condiciones”, apuntaba Lema. Unas traineras que en las últimas campañas han elevado considerablemente su precio y para las que, sin apoyos, su adquisición por parte de la entidad naronesa se presenta casi milagrosa.

La cantera, la base

En el camino de crecimiento de la entidad, no sólo importa la punta del icerberg, esa trainera de referencia, y los remeros que la conforman, sino también una base en la actualidad prácticamente llena, a la espera de poder crecer. Para ello, el club trabaja para poder contar con otras instalaciones que le permitan aumentar los nombres de su cantera y ofrecerles una correcta atención y formación.

“Es primordial la creación de un foso para entrenar los niños y niñas y que puedan desarrollar la actividad en días malos o por alertas, cuando no se puede bajar”, señala Lema. Ese es otro de los puntales que, junto con la llegada de ese esperado “apellido”, significaría el gran salto cualitativo para una entidad que espera teñir de verde el deporte naronés y la élite del remo en banco fijo.

De momento, sus primeros caballeros, esos que toman los remos de la trainera, están comenzando el trabajo para en el apartado que a ellos les corresponde, el deportivo, ir dando pasos. La embarcación local disputó sus primeras citas de pretemporada en el Memorial Lagar en O Grove y en Bueu, con estrenos, pruebas y movimientos de esas piezas, nuevas y más veteranas, de un puzzle en el que la imagen final espera que sea que la comarca cuente con un nuevo nombre en la ACT.