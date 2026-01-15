Chechu Bullkaiser, de Bullkaiser Fitness Center, colaborador del Remo Narón: “Es primordial estar ahí y darse a conocer"

Bullkaiser, en sus instalaciones en la Avenida do Mar Daniel Alexandre

Bullkaiser Fitness Center se incorporó la pasada campaña a la familia del Remo Narón, si bien este centro no es en absoluto un recién llegado a la parcela de colaboración con las entidades y eventos deportivos de la comarca. Rugby Ferrol, las 21 Leguas de Narón o la cooperación con el Power Fénix de powerlifting –que organizará este año el Nacional máster– son algunas de las manos que Chechu Bullkaiser ha estrechado.

“Es una manera de darte a conocer, no sólo en lo que a suplementación deportiva se refiere, que hoy en día la toma muchísima más gente, no sólo deportistas –cuenta con su propia marca, Bullkaiser Nutrition–, sino también del propio centro”, relata este campeón del mundo de culturismo en 2024 de 49 años y que comenzó su práctica con quince.

“Hay que estar ahí. Lo veo primordial. Si no te das a conocer y si no colaboras, malo. Cada uno lo enfoca de su manera, aunque es un gran punto de visibilidad”, relata Bullkaiser sobre sus colaboraciones –especialmente con un Power Fénix con el comparte disciplina, señalando que “cada vez que organizan un campeonato, el gimnasio se llena de gente y les ayudo”– y ahora con una entidad de remo vecina de instalaciones.

“Asesoro al equipo de competición del Remo Narón con suplementación, les echo una mano con las dietas... y todos salimos beneficiados”, cuenta. Además, merced a la participación de la entidad deportiva en la Liga Galega A, ve cómo su centro aparece cada fin de semana estival en la televisión autonómica y en otros medios.

Una promoción que complementa a la perfección con una notable presencia en redes sociales, gracias a las cuales puede llevar a cabo asesorías de nutrición y entrenamiento en toda España e incluso fuera. Las puertas, físicas y virtuales, del Bullkaiser están abiertas a todas las personas que quieran cuidarse y asimismo unas colaboraciones con entidades deportivas que, sin duda, no tardarán en aumentar.

Bullkaiser, Hiopos Galicia y Equifer son los últimos nombres en colaborar en el sueño naronés. Una senda en la que ya estaban Pizzería O Paso, Activa, Casa Maruxa, Couce Clínica Dental, Pide&Pika, Aira Automoción, O Lugar, O Forno da Estrada, La Ruta y Gaudino's, y en la que, cuando se cruce esa meta en forma de ACT, tendrán, sin duda, su parte de mérito.