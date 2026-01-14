Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Sin puntos para el Pontedeume en el último segundo y traspié para un Narón que se aleja

Los de A Casqueira cayeron ante el líder Sanxento y los amarillos en su visita al Meaño

Redacción
14/01/2026 19:42
El equipo eumés no consiguio romper el duelo
Cedida
Una serie de catastróficas desdichas impidieron al Dispesan Pontedeume sumar unos puntos que podrían ser muy importantes en el camino que esperan recorrer los de Deus en la segunda fase, la de la “final four”. Jugando en casa su primer duelo del año, los eumeses no pudieron puntuar ante un líder Sanxenxo que aprovechó la señalización de una invasión de área para, con un rápido saque, anotar el gol del triunfo (26-27). 

Si bien, previsamente, el trabajo de pico y pala había sido de los anfitriones, después de superar un mal inicio. A pesar de las bajas, el grupo de Deus consiguió ponerse con una pequeña renta en la segunda mitad que desapareció con el fallo de varios lanzamientos en la recta final. Los locales tienen un doble compromiso este fin de semana para asentarse en el grupo cabecero. Una zona alta de la que se aleja el Narón, tras ceder 28-24 con el Meaño, en un duelo en el que errores en defensa y un ataque poco acertado condenaron a los amarillos, ahora a tres puntos de las cuatro primeras plazas. 

