+Deportes

Quinta plaza para los veteranos naroneses en la Copa autonómica

La competición tuvo lugar en Expourense

Redacción
14/01/2026 19:53
Díaz fue segundo en 3.000 metros con mejor marca personal
Díaz fue segundo en 3.000 metros con mejor marca personal
Cedida
En una quinta posición, que bien pudo haber sido otra superior, finalizó el Atletismo Narón su participación en la Copa Galicia máster en pista corta, dirimida en Expourense

Una cita en la que, además de un buen número de podios también hubo mejores marcas personales, como la lograda por el pontés Esteban Díaz en 3.000 metros, segundo en esta carera con 9:05.31 –el local fue además tercero en 800–. Roberto Tuimil logró también un doblete en vallas y peso, en un medallero en el que también estuvieron Andrés García, Brais Meizoso y José Pena.

