Quinta plaza para los veteranos naroneses en la Copa autonómica

Díaz fue segundo en 3.000 metros con mejor marca personal Cedida

En una quinta posición, que bien pudo haber sido otra superior, finalizó el Atletismo Narón su participación en la Copa Galicia máster en pista corta, dirimida en Expourense.

Una cita en la que, además de un buen número de podios también hubo mejores marcas personales, como la lograda por el pontés Esteban Díaz en 3.000 metros, segundo en esta carera con 9:05.31 –el local fue además tercero en 800–. Roberto Tuimil logró también un doblete en vallas y peso, en un medallero en el que también estuvieron Andrés García, Brais Meizoso y José Pena.