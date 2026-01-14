Mi cuenta

+Deportes

Lara Fernández, duodécima en el Estatal de ciclocross

En la Copa Galicia de resistencia, el pontés Marcos Gómez se colgó el bronce

Redacción
14/01/2026 19:48
Gómez, a la derecha, en el cajón del trofeo
Gómez, a la derecha, en el cajón del trofeo
Cedida
Entre casi medio centenar de participantes, el debut de Lara Fernández –Cambre– con el maillot de la selección gallega fue más que prometedor. Tomando la salida con el combinado autonómico cadete en el Campeonato de España de ciclocross dirimido en Tarancón, Cuenca, la deportista local finalizó el exigente trazado como duodécima clasificada, siendo la tercera gallega en cruzar la línea de meta a 59 segundos de la ganara de la cita, la catalana Jana Freixas. Sus compañeras Vega Aldrey y Marta Utrera la precedieron en la séptima y novena posición, respectivamente. 

Noia

Dentro de las fronteras gallegas tuvo lugar la segunda cita de la Copa Galicia de resistencia –que llegará a Narón en dos semanas– y en la que la delegación local mejoró los resultados de la primera cita en ­Lousame.

En la cuenta atrás para que el trofeo llegue a casa, Marcos Gómez –As Pontes–, Rubén Vilela –Narón– y su compañero José Luis Fernández finalizaron terceros en las citas élite, Máster 40 y 50.

