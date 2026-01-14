Gran papel de Náutico Narón y Natación Ferrol en el Gallego máster

La delegación naronesa fue séptima Cedida

Náutico de Narón y Natación Ferrol volvieron al agua con motivo de un exitoso Gallego máster de Ponteareas en el que la representación local tuvo un gran protagonismo. El club de A Gándara finalizó en el “top 10” general, siendo séptimo, cimentando este lugar en sus doce títulos. Unos oros de los que cuatro fueron para Paula Segovia en 200 braza, mariposa y espalda y 400 libres, y tres para su compañero Miguel Gracia en 50 mariposa, libre y 100 estilos, en los cuadros de +25 y +30 años.

El club ferrolano demostró su potencial Cedida

Una primera posición que asimismo consiguieron en 4x50 libre con Jesús Blanco y Arantza Rivas. Por su parte, el Natación Ferrol firmó diez oros, con Blanca Hermida como una de su protagonistas, al meter en su maleta cuatro. En los 50 espalda, además, la local consiguió un nuevo récord gallego en +45, siendo también primera en 100 y 200 y 50 libre. Un botín en el que Sabela Díaz logró dos títulos en 50 braza y mariposa +20. Tania López y Bruno Méndez completaron el medallero individual.