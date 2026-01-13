Un regreso a la acción marcado por las victorias

Imagen de archivo de un partido de las formaciones locale Cedida

La mayoría de los equipos del Tenis de Mesa Narón regresaron del parón navideño de la mejor forma posible, sumando varias victorias para acercarse a sus objetivos para esta nueva temporada.

La primera gran noticia llegó en la Primera Nacional, gracias al contundente triunfo cosechado por Panadería Santy Sin Gluten ante el Dez Portas Lugo Restaurante Carlos (1-5). El buen hacer de Ishai Piñeiro, Brais Rodríguez y Enzo López sirvió para que la entidad naronesa estrenase el año 2026 de la mejor manera posible. También lo hizo un Cidade de Narón que sigue con su buena racha tras vencer al Visit Pontevedra. Si en la anterior jornada había sido Candela Montero una de las impulsoras de la victoria, en esta ocasión fueron Lucía Saura y Julia Guerra quienes llevaron el peso del equipo. De esta manera, el cuadro local se sitúa en la quinta plaza empatado a puntos con el Ubu RM Terán Burgos 2031 y el rival que acaba de derrotar.

Las alegrías no acabaron ahí, ya que sus compañeros del Tijeritas La Pelu de Sixto, que compite en la Segunda División masculina, también vencieron en su compromiso ante el Tenis de Mesa de Vigo (3-4). El conjunto naronés, compuesto por José Piñeiro, Anxo Martín y Antón Novo, tuvo que ir al desempate para salir victorioso y seguir en la octava plaza, pero empatado a puntos con el CTM Breogán Oleiros y Arteal Tenis de Mesa, sexto y séptimo, respectivamente. Pero no todo iban a ser buenas noticias. Una categoría por debajo, el Armacón Narón no pudo ganar a un Lucus TM Infra que se mostró intratable durante todo el duelo (1-4).

Con todo, esa derrota quedó en anécdota porque en la Primera Gallega volvieron. Primero con el triunfo del Central Asesora Firacris Narón, que superó al Dez Portas Galicia Digital (2-3). Después con el derbi de la jornada en el que el San Xoán se impuso al Nautalia Viajes (2-3). Esos fueron los últimos duelos, ya que ni Celta Ingenieros ni TDOT jugaron en un fin de semana lleno de éxitos.