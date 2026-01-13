Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Polideportivo

El plazo de las candidaturas para los Premios do Deporte da Coruña sigue abierto

El envío de solicitudes acaba el 30 del mes de enero

Redacción
13/01/2026 22:08
Imagen de archivo de la pasada Gala Deputación do Deporte
Imagen de archivo de la pasada Gala Deputación do Deporte
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Todavía continúa abierto, hasta el 30 de este mes, el plazo de presentación de candidaturas para los IV Premios do Deporte da Coruña, una iniciativa que busca poner en valor la labor de personas y entidades deportivas de la provincia que destacaron por su trayectoria, por sus logros o por su contribución al fomento del deporte en 2025. 

Al igual que ediciones anteriores, habrá quince categorías de galardones. Estas son: mejor deportista masculino, mejor deportista femenina, mejor deportista veterana, mejor deportista veterano, mejor promesa femenina de base, mejor promesa masculina de base, mejor deportista con diversidad funcional femenina, mejor deportista funcional masculino, mejor entrenador/a, árbitro/a, entidad colaboradora, evento deportivo, promoción y mejor entidad en la fomento del deporte de base, mejor entidad en la promoción del deporte inclusivo y premio a toda una vida dedicada al deporte. Además, también habrá menciones del jurado. 

Becas para deportistas

De igual manera, desde el pasado martes, ya está abierta la convocatoria para solicitar las becas para deportistas que ofrece la Deputación da Coruña. Este año, el organismo autonómico, que oferta 59 ayudas de este tipo, indicó que cada una de ellas será de 3.500 euros y que podrán optar a ellas los deportistas residentes en la provincia coruñesa que practiquen cualquier modalidad que esté incluida en el programa oficial de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Los Ángeles 2028. 

Asimismo, este año se convocaron cuatro becas para deportistas de disciplinas no olímpicas. En este sentido, el diputado de Deportes, Antonio Leira, comentó que “para a Deputación é un gran orgullo que moitos dos grandes nomes do deporte galego e coruñés como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil comenzaran as súas carreiras con estas bolsas e o que queremos é apoiar con elas ás futuras promesas do noso deporte e ofrecerlles un apoio sobre o que podan desenvolver a súa traxectoria profesional”. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

fruteria tenreiro naron

Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta
Redacción
La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques

Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables
Redacción
casa en ruinas que hace esquina entre gregorio baudot atocha y sol

El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot
Redacción
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas
Montse Fernández