El plazo de las candidaturas para los Premios do Deporte da Coruña sigue abierto

Imagen de archivo de la pasada Gala Deputación do Deporte Cedida

Todavía continúa abierto, hasta el 30 de este mes, el plazo de presentación de candidaturas para los IV Premios do Deporte da Coruña, una iniciativa que busca poner en valor la labor de personas y entidades deportivas de la provincia que destacaron por su trayectoria, por sus logros o por su contribución al fomento del deporte en 2025.

Al igual que ediciones anteriores, habrá quince categorías de galardones. Estas son: mejor deportista masculino, mejor deportista femenina, mejor deportista veterana, mejor deportista veterano, mejor promesa femenina de base, mejor promesa masculina de base, mejor deportista con diversidad funcional femenina, mejor deportista funcional masculino, mejor entrenador/a, árbitro/a, entidad colaboradora, evento deportivo, promoción y mejor entidad en la fomento del deporte de base, mejor entidad en la promoción del deporte inclusivo y premio a toda una vida dedicada al deporte. Además, también habrá menciones del jurado.

Becas para deportistas

De igual manera, desde el pasado martes, ya está abierta la convocatoria para solicitar las becas para deportistas que ofrece la Deputación da Coruña. Este año, el organismo autonómico, que oferta 59 ayudas de este tipo, indicó que cada una de ellas será de 3.500 euros y que podrán optar a ellas los deportistas residentes en la provincia coruñesa que practiquen cualquier modalidad que esté incluida en el programa oficial de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Asimismo, este año se convocaron cuatro becas para deportistas de disciplinas no olímpicas. En este sentido, el diputado de Deportes, Antonio Leira, comentó que “para a Deputación é un gran orgullo que moitos dos grandes nomes do deporte galego e coruñés como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil comenzaran as súas carreiras con estas bolsas e o que queremos é apoiar con elas ás futuras promesas do noso deporte e ofrecerlles un apoio sobre o que podan desenvolver a súa traxectoria profesional”.