Pablo Garrido y Manuel Fernández encabezan la cantera local en el Provincial ferrolano

Representación ferrolana de las citas coruñesas en O Inferniño Cedida

Buenas noticias para el ajedrez no solo local sino coruñés en este inicio de 2026 y que comenzó con las instalaciones de Portanova en O Inferniño acogiendo las primeras citas provinciales de la campaña. Unas pruebas habituales para abrir el año competitivo y que en el recinto ferrolano repartieron los podios para las franjas de edad sub 10 y sub 18.

Bajo la organización del Círculo Ferrolán, si bien la cifra de participación en el grupo de las personas más jóvenes fue discreta, en el de las más mayores duplicó el mejor registro firmado desde la pandemia, alcanzado más de la veintena de nombres. Una lista que encabezó el todavía sub 14 Nicolás Fernández –EX Compostela–.El de Santiago sumó 4,5 punto, seguido por Noel Casares –Millarengo Cultura– y con el anfitrión Pablo Garrido Prieto compartiendo este segundo lugar con cuatro en su casillero y sin conocer la derrota.

En el cuadro de competición sub 10, triple empate con cuatro puntos en lo más alto, si bien en esta igualada el menos favorecido fue el local Manuel Fernández Nieto, que terminó en la tercera posición, precedido por Nuno Moro en una primera plaza un poco local, ya que el del Coruña Club Ajedrez es alumno del MF Marco Morales, integrante del Círculo Ferrolán. Jorge Abellán completó esta tríada en la segunda plaza en esta prueba con más de una decena de participantes.

Este fin de semana continuará el programa de competiciones provinciales, ahora con el turno para deportistas absolutos en A Coruña