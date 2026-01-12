Nuevo título sub 23 para Carlos Bautista con la gran dominadora Mar Delgado en segunda posición

Mar Delgado, en el podio de Vimianzo Cedida

Vimianzo volvió a abrir, una vez más, el año deportivo para las personas seguidoras del triatlón y duatlón, y lo hizo con la disputa de su tradicional Duatlón Cros de Reis, a su vez Campeonato Autonómico de la modalidad. De hecho, y tal y como señala la Federación Autonómica de la disciplina esta será la primera y única competición en esta modalidad en la que la carrera se realiza por senderos y el trazado ciclista en BTT.

Casi 200 nombres secundaron esta única oportunidad de llevar a cabo una prueba de estas características en Galicia, que además se dirimió en las distancias sprint y supersprint, así como por parejas, en un trazado muy condicionado por la lluvia que cayó durante todo el transcurso de la cita. Una competición que en los últimos años ha tenido una gran protagonista, la integrante del Triatlón Ferrol Mar Delgado, campeona ocho veces y que en esta ocasión firmó la segunda plaza –primera absoluta–, por detrás de la internacional Elsa Pena.

Sí que pudo repetir su título gallego Carlos Bautista, siendo el mejor sub 23 y, además, lo hizo acompañado en el cajón por el también integrante del Náutico de Narón Cristian González en la segunda posición en esta cita en formato sprint en la que el equipo del Triatlón Ferrol –Juanchi González, Víctor Santillana y Sito Alvite– fue cuarto. En ­supersprint, victorias para Irea Alén y Tomás Bautista en sus franjas de edad, con el cadete del Triatlón Ferrol Miguel Benasach siendo decimotercero en esta categoría.