Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Nuevo título sub 23 para Carlos Bautista con la gran dominadora Mar Delgado en segunda posición

El Duatlón Cross de Vimianzo tuvo un celebrado protagonismo de Triatlón Ferrol y Náutico de Narón

Redacción
12/01/2026 21:31
Mar Delgado, en el podio de Vimianzo
Mar Delgado, en el podio de Vimianzo
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vimianzo volvió a abrir, una vez más, el año deportivo para las personas seguidoras del triatlón y duatlón, y lo hizo con la disputa de su tradicional Duatlón Cros de Reis, a su vez Campeonato Autonómico de la modalidad. De hecho, y tal y como señala la Federación Autonómica de la disciplina esta será la primera y única competición en esta modalidad en la que la carrera se realiza por senderos y el trazado ciclista en BTT. 

Casi 200 nombres secundaron esta única oportunidad de llevar a cabo una prueba de estas características en Galicia, que además se dirimió en las distancias sprint y supersprint, así como por parejas, en un trazado muy condicionado por la lluvia que cayó durante todo el transcurso de la cita. Una competición que en los últimos años ha tenido una gran protagonista, la integrante del Triatlón Ferrol Mar Delgado, campeona ocho veces y que en esta ocasión firmó la segunda plaza –primera absoluta–, por detrás de la internacional Elsa Pena.

Sí que pudo repetir su título gallego Carlos Bautista, siendo el mejor sub 23 y, además, lo hizo acompañado en el cajón por el también integrante del Náutico de Narón Cristian González en la segunda posición en esta cita en formato sprint en la que el equipo del Triatlón Ferrol –Juanchi González, Víctor Santillana y Sito Alvite– fue cuarto. En ­supersprint, victorias para Irea Alén y Tomás Bautista en sus franjas de edad, con el cadete del Triatlón Ferrol Miguel Benasach siendo decimotercero en esta categoría.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna en el Ribera Juan Cardona

“La cirugía endoscópica de columna presenta menos complicaciones y permite recuperaciones postquirúrgicas más rápidas”
Redacción
Un momento del duelo entre la formación valexa y el Victoria

O Val rasca un importante punto ante un Dubra rival directo
Redacción
Ateneo expo de Lucía Bouza

O Ateneo Ferrolán recupera a actividade cun recital, exposicións e cunha xunta directiva renovada
Redacción
A obra de Jose Padilla interprétana Laura Calero e Micaela Portillo

A Deputación estreou en Neda a súa proposta contra o bullying, usando a cultura de ferramenta
Redacción