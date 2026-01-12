Mario Tenreiro y Miguel Trillo, oro gallego en casa

La cita reunió a más de 150 deportistas en el recinto ferrolano Jorge Meis

Con el pabellón de Esteiro convertido en una auténtica celebración del judo autonómico, la fiesta deportiva que acogió el recinto ferrolano tuvo asimismo muchos de sus protagonistas en unos nombres locales a los que muy poco les faltó para lograr el pleno de clasificación para la fase de sector oeste y estar un poco más cerca del ansiado Campeonato de España júnior.

Como primer paso para acudir a esta cita, una prueba gallega en la que la delegación de la AD Ferrolterra y Judo Bitácora Ferrol contaron con seis de sus deportistas en el cajón y, casualmente, dos en el mismo. Fue en el podio de -81 kilos masculino en el que el buen estado de forma de judo local quedó representado con la llegada a la final de Mario Tenreiro Leira –Ferrolterra– y David Vila Villares –Bitácora–. Una última pelea en la que se impuso el primero por “ippon”, tras poco más de dos minutos de combate. Un peso corporal en el que, además, hubo otro “top 10”, con Sergio León Pita –Bitácora– en la séptima plaza, redondeando una gran actuación local.

Otro de los oros de la jornada en el tatami ferrolano fue el logrado por el asimismo medallista absoluto, su compañero Miguel Trillo Valeiro. El del Bitácora, en la cita de -90 kilos, necesitó un poco más de tiempo para cocinar su victoria ante Ian Seguín –Oleiros–, y continuar con su dominio autonómico en este cuadro.

Mario Tenreiro y David Vila, en el cajón Cedida

Mucho más

Tanto Ferrolterra como Bitácora siguieron aumentando su palmarés, ahora en forma de bronces. Dos de estos también llegaron en la competición masculina, con Adrián Picos –Bitácora– y Bruno Carrodeguas –Ferrolterra– fueron terceros en -60 y -66 kilos, respectivamente.

Trillo, en el centro Cedida

El primero en un populoso cuadro de 18 deportistas, y el segundo en otro no menos ligero, con catorce, imponiéndose en sus respectivas repescas a Isaias Pérez y Lucas Santamaría, ambos del Compostela Judo.

Un bronce que también consiguió la todavía cadete Amelia Tenreiro Leira, cerrando un gran fin de semana para esta familia. La de la AD Ferrolterra fue tercera en -70 kilos en un cuadro en el que para conseguir este metal se impuso a otra judoka local, Naomi Díaz Seoane –Bitácora–, que finalmente fue quinta. Una posición en la que también acabó David Herrera, asimismo al ceder en esta última pelea en -100 kilos, al igual que Lucía Soto en -48 kilos. Unos resultados tras los que los hermanos Tenreiro y su compañero Bruno Carrodeguas, así como Miguel Trillo, estarán presentes en el citado sector, a disputarse en El Entrego, en Asturias.