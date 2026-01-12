Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

La representación local destaca en el Nacional infantil y cadete

Pablo Mera, Jorge Niebla, Adair Legaspi y Alba Núñez contribuyeron a los éxitos de Galicia en Zaragoza

Redacción
12/01/2026 19:15
Jorge Niebla, en el centro, celebra el cuarto puesto de Galicia
Jorge Niebla, en el centro, celebra el cuarto puesto de Galicia
FEB
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Pablo Mera, Jorge Niebla, Adair Legaspi y Alba Núñez son las grandes promesas del baloncesto local. Los cuatro, que acudieron con Galicia al Campeonato de España infantil y cadete disputado en Zaragoza, dejaron su sello en la competición y contribuyeron para que la selección irmandiña consiguiese grandes éxitos. 

En este sentido, el que tuvo un papel más destacado fue el combinado autonómico infantil masculino, en el que se encontraba Jorge Niebla. El ferrolano, que promedió 13,5 puntos, fue la punta de lanza que ayudó al cuarto puesto final. Después de una fase de grupos en la que sólo cedió ante la Comunidad Valenciana, Galicia se plantó en semifinales tras derrotar a Andalucía. Sin embargo, luego cayó ante Cataluña, a la postre campeón del certamen, y Madrid. 

También cuajó una grandísima actuación la selección gallega cadete masculina, con Pablo Mera a la cabeza. Gracias a sus 22,2 puntos, el combinado pudo acabar en la sexta plaza tras una fase de grupos perfecta. No obstante, en las eliminatorias se cruzaron con Madrid –que fue el ganador del Nacional– y tuvieron que decir adiós a la competición. Por último, Adair Legaspi y Alba Núñez, que estuvieron entrenadas por Nuria Rodríguez, acabaron octavas tras ceder contra Castilla y León en los cuartos de final. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Se trata de la segunda alerta de estas características en menos de una semana

La Xunta activa una nueva alerta naranja en la costa y amarilla en los municipios de interior
J Guzmán
El Rugby Ferrol completó un gran encuentro en Pontevedra

El Rugby Ferrol supera al Mareantes-Barbanza
Redacción
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril

Uno de los acusados de robar obras de arte afirma que estaba en una situación “desesperada”
Redacción
El BBCA celebra la victoria lograda ante el Obradoiro

El BBCA asalta el liderato de su grupo tras un gran partido
Redacción