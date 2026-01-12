La representación local destaca en el Nacional infantil y cadete

Jorge Niebla, en el centro, celebra el cuarto puesto de Galicia FEB

Pablo Mera, Jorge Niebla, Adair Legaspi y Alba Núñez son las grandes promesas del baloncesto local. Los cuatro, que acudieron con Galicia al Campeonato de España infantil y cadete disputado en Zaragoza, dejaron su sello en la competición y contribuyeron para que la selección irmandiña consiguiese grandes éxitos.

En este sentido, el que tuvo un papel más destacado fue el combinado autonómico infantil masculino, en el que se encontraba Jorge Niebla. El ferrolano, que promedió 13,5 puntos, fue la punta de lanza que ayudó al cuarto puesto final. Después de una fase de grupos en la que sólo cedió ante la Comunidad Valenciana, Galicia se plantó en semifinales tras derrotar a Andalucía. Sin embargo, luego cayó ante Cataluña, a la postre campeón del certamen, y Madrid.

También cuajó una grandísima actuación la selección gallega cadete masculina, con Pablo Mera a la cabeza. Gracias a sus 22,2 puntos, el combinado pudo acabar en la sexta plaza tras una fase de grupos perfecta. No obstante, en las eliminatorias se cruzaron con Madrid –que fue el ganador del Nacional– y tuvieron que decir adiós a la competición. Por último, Adair Legaspi y Alba Núñez, que estuvieron entrenadas por Nuria Rodríguez, acabaron octavas tras ceder contra Castilla y León en los cuartos de final.