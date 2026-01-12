Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rugby

El Rugby Ferrol supera al Mareantes-Barbanza

El conjunto de la ciudad naval estuvo muy bien con el juego de pies

Redacción
12/01/2026 19:21
El Rugby Ferrol completó un gran encuentro en Pontevedra
El Rugby Ferrol completó un gran encuentro en Pontevedra
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Rugby Ferrol cerró la primera vuelta de la mejor manera posible. El conjunto de la ciudad naval superó al Mareantes R.C. Barbanza Clínica Mares con contundencia después de un partido marcado por la lluvia (5-48). El cuadro ferrolano, que ya no se jugaba gran cosa, acudió a Pontevedra sin ninguna presión y con ganas de pasárselo bien. 

Debido a eso “probamos muchas cosas nuevas para seguir conformando el grupo. A pesar de que era un equipo muy fuerte en delantera, con nuestra juventud y habilidad supimos romper su defensa y pararlos en ataque”, comentó un Gus Piñón que se mostró muy contento “con el juego de pies, que nos dio muchos puntos y nos permitió sumar una victoria”. Ahora, tendrán una semana de parón antes de que inicie la segunda vuelta. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Se trata de la segunda alerta de estas características en menos de una semana

La Xunta activa una nueva alerta naranja en la costa y amarilla en los municipios de interior
J Guzmán
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril

Uno de los acusados de robar obras de arte afirma que estaba en una situación “desesperada”
Redacción
Jorge Niebla, en el centro, celebra el cuarto puesto de Galicia

La representación local destaca en el Nacional infantil y cadete
Redacción
El BBCA celebra la victoria lograda ante el Obradoiro

El BBCA asalta el liderato de su grupo tras un gran partido
Redacción