El Rugby Ferrol supera al Mareantes-Barbanza

El Rugby Ferrol completó un gran encuentro en Pontevedra Cedida

El Rugby Ferrol cerró la primera vuelta de la mejor manera posible. El conjunto de la ciudad naval superó al Mareantes R.C. Barbanza Clínica Mares con contundencia después de un partido marcado por la lluvia (5-48). El cuadro ferrolano, que ya no se jugaba gran cosa, acudió a Pontevedra sin ninguna presión y con ganas de pasárselo bien.

Debido a eso “probamos muchas cosas nuevas para seguir conformando el grupo. A pesar de que era un equipo muy fuerte en delantera, con nuestra juventud y habilidad supimos romper su defensa y pararlos en ataque”, comentó un Gus Piñón que se mostró muy contento “con el juego de pies, que nos dio muchos puntos y nos permitió sumar una victoria”. Ahora, tendrán una semana de parón antes de que inicie la segunda vuelta.