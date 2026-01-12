El BBCA asalta el liderato de su grupo tras un gran partido

El BBCA celebra la victoria lograda ante el Obradoiro Cedida

Cuando más importaba, el Costa Ártabra no falló. El conjunto ferrolano, en su encuentro más importante, sacó su mejor versión para superar al Obradoiro y situarse como líder de su grupo en la Primera Autonómica (67-48). Esta, sin duda, fue la gran alegría, junto la victoria del Baxi Ferrol Hotel Almirante ante el Aceites Abril Esclavas (58-53), del fin de semana. En cambio, ni Basket Ferrol ni el BBCA femenino lograron ganar sus compromisos frente a Maristas Daypa (85-67) y Vasco Shipping Seis do Nadal (76-45), respectivamente.

La acción baloncestística de la comarca no pudo comenzar de mejor manera con la victoria del conjunto dirigido por Carlos Cotovad. A pesar de recibir al cuadro más anotador de la competición –meten 82 puntos por encuentro–, sus pupilos sacaron su mejor versión defensiva para dejarlos en sólo 48 tantos. Y es que tenían mucha motivación por escalar al liderato. Eso se notó en los primeros compases, donde los ártabros, mostrando un gran acierto y encajando poco, se marcharon al descanso doce arriba. Tras el paso por los vestuarios, el Obradoiro reaccionó y apretó el partido, pero el BBCA volvió a sacar su mejor versión y sofocó todo rápidamente para llevarse una gran victoria.

Aunque el fin de semana había comenzado de la mejor manera posible, lo cierto es que hubo un pequeño retroceso, ya que el Basket Ferrol, que compite en su mismo grupo y categoría, no pudo con el Maristas. Los de Suso Varela, “quitando el segundo cuarto, que fue muy malo, competimos muy bien durante todo el encuentro. En el tercer acto llegamos a ponernos a cuatro puntos, pero en el último encajamos un parcial de 8-0 que nos hizo daño. Fue una pena porque los 18 puntos no reflejan lo que se vio en la pista”, se lamentó el técnico naronés, que no acabó contento con la actuación arbitral. Aun así, ya está pensando en “trabajar para jugar lo mejor posible los dos últimos partidos de esta fase y pensar ya en la siguiente, en la que nos jugamos la salvación. Ahora nos toca entrenar muy bien para poder competir mejor”.

Esa, además, no fue la única derrota local en esta jornada, ya que el BBCA femenino cayó en su visita al líder, un Seis do Nadal que “están a otro nivel. Hicimos un buen partido, pero pesó mucho la mala primera parte. En la segunda mejoramos y la ganamos. Supimos pararlas bastante bien. Una lástima que empezáramos bastante dubitativas porque ellas lo aprovecharon para irse en el marcador”, indicó Carlos Vázquez, al tiempo que añadió que “después competimos muy bien y les ganamos el resto del partido. También es cierto que ganaban de 30, pero seguimos luchando. De hecho, al entrenador rival eso no le gustó. Así que estoy contento por esa parte y porque en la convocatoria había cinco júniors y tres eran de primer año y así es complicado competir, pero lo hicimos”.

Por último, la alegría volvió a Ferrol con la victoria del Baxi Hotel Almirante frente al Esclavas tras un partido muy reñido, en el que ambos equipos dieron su mejor versión, pero se acabó imponiendo el conjunto de la ciudad naval.