Brillante actuación del Nova Saúde cariñés con el título autonómico de Alejandro Barreiro

Imagen de la delegación cariñesa en la competición ourensana Cedida

Con seis metales regresó a casa el Nova Saúde de Cariño tras su gran actuación en el Campeonato Autonómico de jiu jitsu, Una competición dirimida en el ourensano pabellón dos Remedios y en la que entraron en liza deportistas desde absolutos a promesas, incluyendo también citas de duo y Ne Waza (lucha restringida al suelo).

Una competición en la que Alejandro Barreiro inscribió su nombre como nuevo campeón gallego en la prueba absoluta de -85 kilos de peso corporal, cerrando así una gran jornada para la entidad cariñesa. Previamente, la delegación de la entidad se había subido al cajón en otras cuatro ocasiones, todas ellas en la cita infantil. Raúl Bolado, Aarón Freire, Hugo López y Jesús Balado se colgaron la medalla de plata, mientras que Denis Deus, Mael Maseda, Lev Nikolaiev, Luka y Miguel regresaron con sendos bronces.