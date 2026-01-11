O Esteo comienza el año con una derrota en tierras vallisoletanas

O Esteo desperdició una ventaja de dos goles Jorge Meis

O Esteo no pudo empezar el año con buen pie. El conjunto pontés cayó en su visita al Tierno Galván, después de jugar un partido en el que hubo muchas alternativas (5-3).

El conjunto de Iván López no pudo comenzar mejor el partido, ya que rápidamente consiguió una ventaja de dos tantos gracias a Matos y Rubén. Tras varios intentos para ampliar su renta, el marcador no se movió hasta que llegó el descanso.

Sin embargo, en la segunda parte todo cambió porque el cuadro vallisoletano salió a morder y encerró a su rival, que no se parecía en nada al visto en el primer tiempo. En apenas diez minutos le dio la vuelta al duelo debido al acierto de Jorge, Vaquero y Vallejo. O Esteo arriesgó buscando la remontada y le salió mal, ya que encajó dos goles (Armand y Vallejo) que certificaron su derrota.