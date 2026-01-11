Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

O Esteo comienza el año con una derrota en tierras vallisoletanas

El conjunto pontés no pudo superar a un efectivo Tierno Galván

Redacción
11/01/2026 21:18
O Esteo desperdició una ventaja de dos goles
O Esteo desperdició una ventaja de dos goles
Jorge Meis
O Esteo no pudo empezar el año con buen pie. El conjunto pontés cayó en su visita al Tierno Galván, después de jugar un partido en el que hubo muchas alternativas (5-3). 

El conjunto de Iván López no pudo comenzar mejor el partido, ya que rápidamente consiguió una ventaja de dos tantos gracias a Matos y Rubén. Tras varios intentos para ampliar su renta, el marcador no se movió hasta que llegó el descanso. 

Sin embargo, en la segunda parte todo cambió porque el cuadro vallisoletano salió a morder y encerró a su rival, que no se parecía en nada al visto en el primer tiempo. En apenas diez minutos le dio la vuelta al duelo debido al acierto de Jorge, Vaquero y Vallejo. O Esteo arriesgó buscando la remontada y le salió mal, ya que encajó dos goles (Armand y Vallejo) que certificaron su derrota. 

Tierno Galván 5 - 3 O Esteo
Tierno Galván: Nacho; Vallejo, Jorge, Armand, Andrés –equipo inicial–, David, Álvaro, Dani, Vaquero, Javi Sanz y Dani Martín.
O Esteo: Xeito; Matos, Adri, Rubén, Cokito –equipo inicial–, Mateo, Troncho, Adrián, Jandro y Regue.
Goles: 0-1, min.5: Matos. 0-2, min.14: Rubén. 1-2, min.24: Jorge. 2-2, min.29: Vaquero. 3-2, min.31: Vallejo. 4-2, min.36: Armand. 4-3, min.37: Jandro. 5-3, min.38: Vallejo.
Árbitros: Alfonso Gómez y Mario González. Amonestaron a Javi, Adrián, Regue, Cokito y Xeito.
