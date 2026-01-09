Mi cuenta

+Deportes

Redes cada vez más internacional con el triunfo de la georgiana Nino y de Mateo Valadares

La tradicional cita navideña convierte el club aresano en una auténtica fiesta del tenis

Redacción
09/01/2026 20:26
Tenis torneo navidad redes
Imagen de familia de los nombres más destacados 
Cedida
Con sus nuevas pistas operativas, la quincuagésimo cuarta edición del Torneo de Navidad de Redes se convirtió, todavía más, en una auténtica celebración de la disciplina. Con un gran número de participantes, este tradicional evento deportivo que cada año llena las instalaciones aresanas finalizó con dos nuevos nombres como ganadores absolutos. 

Mateo Valares lo hizo en la competición masculina, ganando en dos mangas a Tomás José González (7-6 y 6-0). Una victoria que en la competición femenina fue para la georgiana Nino Nizharadze Karpova, que en su caso se impuso a Yaiza Quian por un marcador un poco más holgado (6-0 y 6-2). Las instalaciones redenses tuvieron también su prueba master, en esta ocasión sólo masculina, con Gabriel Feal y José R. Regueiro ganando a Gustavo Álvarez (6-1 y 6-4) y Eumenio Puerto (7-5 y 6-4) en +50 y +60, respectivamente para inscribir su nombre en la privilegiada lista.

Lo hicieron también Celia Ortigueira y Diego Becerra, en alevín, en finales con Irene Santamariña y Gabriel Vázquez también como protagonistas. Unos cuadros de base en los que también estuvieron Daniel de Diego –infantil– y Pablo Pose –júnior–, con Pedro Boedo –promoción– completando la nómina de ganadores.

