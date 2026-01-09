O Esteo, preparado para seguir en lo más alto en Valladolid

Los ponteses, en el Trofeo Cidade de Narón Jorge Meis

Primera pelea para O Esteo de este 2026 con el Tierno Galván como adversario y el pabellón Lalo García como arena –17.30 horas–. Un estreno el sábado en la pista vallisoletana ante un conjunto, si bien recién ascendido, que ya en la primera vuelta demostró su condición para luchar por la permanencia.

Los ponteses quieren mantener el nivel competitivo mostrado en la recta final de 2025 y continuar en la zona alta del grupo uno de Segunda B, ya que comienzan esta segunda vuelta como segundos clasificados. “Non vai ser un encontro doado, pero chegamos ben preparados e con moitas ganas de competir despois do parón”, señalaba Iván López.