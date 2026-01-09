Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo, preparado para seguir en lo más alto en Valladolid

Los ponteses inician en la posición de plata la segunda vuelta del campeonato

Redacción
09/01/2026 20:15
Narón-Esteo Trofeo Cidade de Narón de fútbol sala
Los ponteses, en el Trofeo Cidade de Narón
Jorge Meis
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Primera pelea para O Esteo de este 2026 con el Tierno Galván como adversario y el pabellón Lalo García como arena –17.30 horas–. Un estreno el sábado en la pista vallisoletana ante un conjunto, si bien recién ascendido, que ya en la primera vuelta demostró su condición para luchar por la permanencia. 

Los ponteses quieren mantener el nivel competitivo mostrado en la recta final de 2025 y continuar en la zona alta del grupo uno de Segunda B, ya que comienzan esta segunda vuelta como segundos clasificados. “Non vai ser un encontro doado, pero chegamos ben preparados e con moitas ganas de competir despois do parón”, señalaba Iván López.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pabellón 5 Fimo

Primeros pasos del proyecto Cidade do Deporte, en la antigua FIMO de Ferrol
Redacción
Tenis torneo navidad redes

Redes cada vez más internacional con el triunfo de la georgiana Nino y de Mateo Valadares
Redacción
Fernández, a la derecha, fue bronce en el pasado Gallego

Lara Fernández se estrena en el Campeonato de España de ciclocross con Galicia
Redacción
Pabellón de Esteiro Valdetires contra Ourense On Time B

El Valdetires busca empezar el año como terminó 2025, ganando ahora al Meigas
Redacción