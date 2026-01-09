Mi cuenta

+Deportes

Lara Fernández se estrena en el Campeonato de España de ciclocross con Galicia

La ciclista del Cambre forma con la selección irmandiña cadete

Redacción
09/01/2026 20:19
Fernández, a la derecha, fue bronce en el pasado Gallego
Fernández, a la derecha, fue bronce en el pasado Gallego
CC Cambre
El ciclismo comarcal estará muy pendiente este fin de semana de dos focos, uno de carácter nacional y otro autonómico, en ambos casos con representación local. Será en Tarancón en donde el ciclocross gallego saque pecho y lo hará en el Campenato de España que en la tarde del viernes comenzó en el trazado conquense. Lo hizo en una prueba de relevos por equipos en la que, en esta ocasión, no estuvo la ferrolana Lara Fernández López. 

Fueron sus compañeros de la selección gallega Irene Trabazo, Miguel Rodríguez, Marcos Rodríguez, Lorena Patiño, Martín Buba y su compañera en el Cambre Vega Aldrey los que firmaron la sexta posición final. Fernández debutará este sábado en la cita estatal como integrante del conjunto irmandiño cadete. Una prueba en un trazado de 3.000 metros que toma el relevo del de As Pontes de 2025 y a la que Fernández llega tras una gran campaña también en Copa. Mientras, también habrá presencia en la segunda cita de resistencia en Noia,

