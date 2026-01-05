Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Dos títulos por equipos y varios podios individuales en el Gallego de cross

Atletismo Narón y Ferrol Atletismo colaron a varias de sus escuadras en el cajón

Redacción
05/01/2026 21:04
El equipo masculino sub 16 del Atletismo Narón, en lo más alto del podio
El equipo masculino sub 16 del Atletismo Narón, en lo más alto del podio
CEDIDA
El Atletismo Narón fue el club más laureado de Ferrolterra en el Campeonato Xunta de Galicia de campo a través que se disputó el pasado fin de semana en la localidad ourensana de A Rúa. Los títulos conseguidos por sus escuadras masculinas sub 20 –con triunfo individual de Alejandro Domingo, tercer puesto para Anxo Bello y noveno y décimo para Gael Varela y Pablo Vázquez, respectivamente– y sub 16 –con Enrique García, Guillermo Ortigueira y Samuel Tallón entre los diez primeros, en las posiciones segunda, cuarta y octava– fueron sus mayores conquistas.

Además, en el debe de la entidad naronesa también aparece la segunda plaza conseguida por la escuadra absoluta masculina –con Iván Puentes, Pedro Liste y Martín Barreiro en los puestos tercero, cuarto y séptimo– y la cuarta obtenida por la formación femenina del segmento sub 20, en la que Tania López —cuarta– y Andrea Jaén –séptima– fueron las más destacadas a nivel individual en su categoría.

También se subió al podio por equipos el grupo femenino de la categoría sub 16 –en concreto al tercer cajón–. Liderado por Irene García, que gracias a su segunda plaza consiguió la clasificación para el Campeonato de España que se va a celebrar en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río el fin de semana del 24 y 25 de enero, Carla Rioseco, Alba Filgueira, Lorena Piñeiro, Gala Fernández y Saly Ganou completaron una formación que lleva desde 2022 subiéndose al cajón las citas autonómicas de diferentes categorías.

