Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

¡A por otros 50 años de fútbol sala en Ferrol!

La exposición fotográfica y de otros objetos por el medio siglo de la disciplina en Ferrolterra cerró tras dos semanas

Redacción
04/01/2026 21:32
Foto de familia de algunos de los protagonistas del fútbol sala en Ferrolterra
Foto de familia de algunos de los protagonistas del fútbol sala en Ferrolterra
CEDIDA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La exposición fotográfica y de otros objetos relacionados con el medio siglo de fútbol sala en Ferrolterra, que llevaba abierta desde el pasado 23 de diciembre en la sala Curuxeiras, llegó a su fin.

Más de un millar de personas han pasado a lo largo de estas dos semanas por una muestra que se cerró con un sencillo acto de clausura, con la presencia de muchos de los protagonistas en la comarca de los 50 años de vida esta modalidad deportiva.

Durante la ceremonia de cierre de la muestra, auspiciada por la Federación Galega de Fútbol, con la colaboración de Puerto y Concello de Ferrol –a los que se entregó un obsequio por su colaboración– e impulsada por Roberto Amado y Tomás Llao, el presidente del ente futbolístico autonómico, Pablo Prieto, adelantó que buena parte del material expuesto en esta muestra irá a formar parte del Museo de Fútbol Sala de Galicia, que está en el estadio Vero Boquete de San Lázaro en Santiago de Compostela.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen del partido de juveniles entre el Arosa y el Racing

Los juveniles del Racing de Ferrol caen otra vez pero dan señales de mejoría
Redacción
Lino Lopez diseña una jugada durante el encuentro ante el Joventut

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Estas jugadoras cada día que pasa te sorprenden más”
Iago Couce
Moira Joiner trata de anotar ante Dembelé

El Baxi Ferrol acaricia la Copa de la Reina (66-62)
Iago Couce
Los servicios de emergencia recuperaron cadáver por el vial sobre la autopista que conecta con A Malata

Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en las vías del tren de A Malata
Redacción