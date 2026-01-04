¡A por otros 50 años de fútbol sala en Ferrol!

Foto de familia de algunos de los protagonistas del fútbol sala en Ferrolterra CEDIDA

La exposición fotográfica y de otros objetos relacionados con el medio siglo de fútbol sala en Ferrolterra, que llevaba abierta desde el pasado 23 de diciembre en la sala Curuxeiras, llegó a su fin.

Más de un millar de personas han pasado a lo largo de estas dos semanas por una muestra que se cerró con un sencillo acto de clausura, con la presencia de muchos de los protagonistas en la comarca de los 50 años de vida esta modalidad deportiva.

Durante la ceremonia de cierre de la muestra, auspiciada por la Federación Galega de Fútbol, con la colaboración de Puerto y Concello de Ferrol –a los que se entregó un obsequio por su colaboración– e impulsada por Roberto Amado y Tomás Llao, el presidente del ente futbolístico autonómico, Pablo Prieto, adelantó que buena parte del material expuesto en esta muestra irá a formar parte del Museo de Fútbol Sala de Galicia, que está en el estadio Vero Boquete de San Lázaro en Santiago de Compostela.