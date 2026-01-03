Clausura del homenaje a los pioneros del fútbol sala en Ferrolterra

La exposición ha contado con muchos visitantes Jorge Meis

La exposición fotográfica y de otros objetos relacionados con el medio siglo de presencia del fútbol sala en Ferrolterra, que ha estado ubicada desde el pasado 23 de diciembre en la sala Curuxeiras con la ayuda de la Federación Galega de Fútbol que dirige Pablo Prieto e ideada por Roberto Amado y Tomás Llao, dos de las figuras más importantes de este deporte, llega este domingo a su fin.

Lo hará, a partir de las 12.30 horas, con un sencillo acto de clausura en el que se tendrá presente a todas las personas que pusieron su granito de arena en el crecimiento de una disciplina que tantas alegrías está dando a la comarca.