+Deportes

Clausura del homenaje a los pioneros del fútbol sala en Ferrolterra

La exposición por los 50 años de vida de este deporte en Ferrolterra se cierra este domingo  con un tributo a los protagonistas

Redacción
03/01/2026 16:10
sala Curuxeiras inauguración de la exposición de fotos por el 50 aniversario del fútbol sala en Ferrol
La exposición ha contado con muchos visitantes
Jorge Meis
La exposición fotográfica y de otros objetos relacionados con el medio siglo de presencia del fútbol sala en Ferrolterra, que ha estado ubicada desde el pasado 23 de diciembre en la sala Curuxeiras con la ayuda de la Federación Galega de Fútbol que dirige Pablo Prieto e ideada por Roberto Amado y Tomás Llao, dos de las figuras más importantes de este deporte, llega este domingo a su fin.

Lo hará, a partir de las 12.30 horas, con un sencillo acto de clausura en el que se tendrá presente a todas las personas que pusieron su granito de arena en el crecimiento de una disciplina que tantas alegrías está dando a la comarca.

