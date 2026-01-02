La comarca repite presencia en el Nacional

Pablo Mera, en una imagen de archivo, será el representante en la selección gallega cadete Jorge Meis

Otro año más, Ferrolterra volverá a estar representada en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría infantil y cadete que se disputará desde este sábado hasta el 7 de enero en Zaragoza. Concretamente, acudirán los jugadores Pablo Mera Seco (Real Madrid), Jorge Niebla Santos (Basket School), Adair Legaspi Bellas y Alba Núñez Fariña (Universitario Ferrol).

Además, también se suma la presencia de Nuria Rodríguez Rodríguez (Costa Ártabra), que irá como segunda ayudante de la selección gallega infantil femenina. Esta presencia no hace más que reforzar el buen trabajo que se está haciendo desde los clubes de la comarca para seguir expandiendo todo el talento que hay en la zona. El primero en debutar será el infantil Jorge Niebla, que arrancará este sábado su participación con dos partidos. Primero se medirá a Extremadura, en el pabellón Torres de Berrellén (9.30 horas), y después a La Rioja en Liceo Europa (17.30). Cerrará su participación el domingo contra la Comunidad Valenciana (13.30), también en Liceo Europa.

En ese mismo recinto se estrenarán Adair Legaspi y Alba Núñez con la selección gallega infantil (15.30) ante La Rioja, mientras que Pablo Mera hará lo propio a esa misma hora, pero en el Stadium Casablanca, frente a Ceuta. Los otros partidos quedaban para la jornada de mañana, en la que Mera jugarán contra Castilla La Mancha (11.30, en Polideportivo Municipal Las Fuentes) y Extremadura (19.30, en CDM Siglo XXI A), mientras que Legaspi y Núñez jugarán contra Ceuta (11.30, en CDM José Garcés) y Canarias (19.30, en Torres de Berrellén).