Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Pablo Garrido cierra el año ganando en el Grupo Bazán y subiendo varios puestos en el ranking

Los MF Tone Pazos y Pablo Fernández Borrego compitieron en Zaragoza y A Coruña

Redacción
30/12/2025 21:12
Garrido, con el presidente del Círculo Ferrolán
Garrido, con el presidente del Círculo Ferrolán
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El joven local Pablo Garrido cerró 2025 con un trabajado triunfo en un nuevo Torneo Sub 2.400 disputado en el Grupo Bazán y con el que, además, junto con el gran año realizado, le permite subir más de 400 puntos en su ránking. Garrido, de dieciséis años, mejoró su cuarto lugar inicial, ganando tres partidas y firmando tablas en otras dos. 

Por detrás, Jaime Fernando García y Ángel Oreste Ceregido en segunda y tercera posición, con Tristán Alonso asimismo con 3,5 puntos si bien ya en cuarto lugar. No fue el único evento con presencia y protagonismo local, ya que los MF Antonio Pazos y Pablo Fernández Borrego estuvieron presentes en el Torneo de la Muela en Zaragoza y en el Sub 2.400 ELAC en A Coruña. El primero finalizó en la quinta posición entre casi medio centenar de participantes y el segundo fue segundo en una competición coruñesa con más de 80 nombres.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de una intervención de Protección Civil de Cedeira el pasado octubre

La supuesta inocentada que advirtió de un incendio falso en Cedeira parece no haber sido intencionada
Redacción
Uno de los parques infantiles de Cedeira

Cedeira reforma los parques infantiles de la zona de San Isidro con nuevos elementos
Redacción
Bancada de la oposición durante el pleno extraordinario de noviembre

La oposición suspende al Concello en temas como el cuidado de la ciudad, las inversiones o las políticas sociales
J Guzmán
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela

José Manuel Rey | “La receta que aplico es que hay que pensar en Ferrol en grande”
J Guzmán