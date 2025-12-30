Pablo Garrido cierra el año ganando en el Grupo Bazán y subiendo varios puestos en el ranking

Garrido, con el presidente del Círculo Ferrolán Cedida

El joven local Pablo Garrido cerró 2025 con un trabajado triunfo en un nuevo Torneo Sub 2.400 disputado en el Grupo Bazán y con el que, además, junto con el gran año realizado, le permite subir más de 400 puntos en su ránking. Garrido, de dieciséis años, mejoró su cuarto lugar inicial, ganando tres partidas y firmando tablas en otras dos.

Por detrás, Jaime Fernando García y Ángel Oreste Ceregido en segunda y tercera posición, con Tristán Alonso asimismo con 3,5 puntos si bien ya en cuarto lugar. No fue el único evento con presencia y protagonismo local, ya que los MF Antonio Pazos y Pablo Fernández Borrego estuvieron presentes en el Torneo de la Muela en Zaragoza y en el Sub 2.400 ELAC en A Coruña. El primero finalizó en la quinta posición entre casi medio centenar de participantes y el segundo fue segundo en una competición coruñesa con más de 80 nombres.