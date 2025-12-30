Manita para Sergi Navarro en el Gallego

Integrantes de la formación ferrolana que participaron en Lugo Cedida

Medallas de todos los colores, mejores marcas gallegas y nuevos récords del campeonato. La actuación de la delegación local en el Campeonato Autonómico absoluto disputado en la piscina lucense de Frigsa no defraudó ni a protagonistas ni a afición, con Natación Ferrol y Marina firmando algunos de estos mejores registros.

De hecho, la entidad de Caranza fue la única que pudo hacerle sombra al gran dominador de la competición gallega, el Portamiñá anfitrión, ocupando la segunda posición en la tabla masculina y también en la conjunta, gracias asimismo al buen papel de sus nadadoras, que terminaron las dos intensas jornadas de competición quintas entre más de una veintena de entidades. Los focos brillaron en esta ocasión más hacia sus compañeros masculinos, con varios nombres propios, si bien destacando los de Sergi Navarro y Mario Maneiros.

El primero cumplió los pronósticos y se adjudicó los oros en las tres pruebas en las que estaba inscrito. Y lo hizo no sólo siendo el más rápido, sino también inscribiendo su nombre con un nuevo mejor registro de este Campeonato Autonómico. Navarro consiguió este doblete tanto la cita de 100 como de 200 espalda, parando el cronómetros en 53.34 y 1:56.45. Unas gestas a las que hay que sumar un tercer título, en esta ocasión sin récord, en 400 estilos. Una prueba, esta última, en la que , además, estuvo acompañado en el cajón por el también integrante del club ferrolano, Mario Maneiros, segundo en esta cita demostrando el dominio local en esta distancia y modalidad. Maneiros firmó también un triplete, en su caso añadiendo a esta plata la también conseguida en los 1.500 libre y el bronce en los 800.

Mucho más

Navarro y Maneiros no fueron los únicos que subieron en varias ocasiones al cajón lucense, ya que también tuvo la suerte de hacerlo, pudiendo celebrar así con dos medallas el trabajo realizado, Sergio Losada. Unas preseas de bronce que por muy poco no fueron de color plateado en las competiciones de 100 y 200 mariposa, siendo además cuarto en la distancia más corta de esta modalidad.

También en la lucha hasta los últimos metros por el título estuvieron sus compañeros Miguel Graña y Daniel Seijo. Este último en la cita de 100 estilos, en la que en una apretada final se quedó a décimas del ganador Borja Álvarez, del Fluvial lucense. También rozando plata y oro tocó Graña, en su caso en la modalidad de braza, con Martín López –Fogar–, Manuel Pérez –Boiro– y él estando separados por sólo milésimas.

Unos podios individuales a cuya fiesta también se unió el jovencísimo Nico Astigarrabía –Marina Ferrol–. El internacional local asaltó el tercer lugar absoluto en 200 braza y lo hizo con un registro que supone una mejor marca gallega en 15 años –2:17.61– y, además, la segunda mejor a nivel estatal de todos los tiempos El ferrolano llegaba a esta cita ya con otro mejor registro a sus espaldas del día anterior, en la distancia de cien metros. Unas presencias en el cajón que siguieron aumentando, en esta ocasión para el Natación Ferrol, con la plata cosechada en el relevo masculino de 4x100 estilos y el bronce en 4x50 con, asimismo, mejor marca gallega.