El ciclocross infantil cierra el 2025 con dos nombres propios, Rouco y Aguilar

Foto de familia de medallistas, con los locales a la derecha Luz Iglesias

El trazado de Maceda volvía a acoger, cuatro años después, un Campeonato Gallego de ciclocross que cerraba el calendario autonómico, y lo hacía a continuación de una Copa Galicia que había dejado un gran regusto en la delegación comarcal de la modalidad.

Los infantiles del Cambre José Manuel Rouco Durán y Carlos Aguilar Rodríguez repitieron el mano a mano protagonizado en la última cita copera de Viveiro. En esta ocasión, Rouco estuvo intratable para hacerse con el título gallego, con su compañero a 30 segundos, despidiéndose este de 2025, cabe recordar como subcampeón del trofeo autonómico.

Un Campeonato Gallego que repartía los metales infantiles por segunda vez en su programa. También se volvió a subir al cajón su compañera Lara Fernández, bronce cadete, en una carrera muy técnica y en la que se impuso la también integrante del Cambre Vega Aldrey En los próximos días se dará a conocer la selección gallega que acudirá al Nacional de Tarancón, que toma el relevo de As Pontes.