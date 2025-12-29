Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Título y subcampeonato para Gael Seijido y Carme Paredes en el Circuito Galego de marcha

Bruno Castro y Mireia Díaz firmaron sendos records gallegos sub 16 y sub 10 en Expourense

Redacción
29/12/2025 21:56
Seijido, en la competición de Ames
Seijido, en la competición de Ames
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El II Trofeo Concello de Ames de marcha en ruta coronó a Gael Seijido –Atletismo Narón– como el mejor sub 12 en el Circuito Galego de la especialidad, consiguiendo en esta cita su cuarto triunfo en las seis citas de este calendario. Unos podios en los que también estuvo en esta franja de edad Carme Paredes –Equilibrio Ferrol–, segunda tanto en la carrera de Ames como en la general final. Un circuito en el que, a pesar de su descalificación en esta prueba, Santiago Soto fue segundo sub 10 y en sub 20 Natalia Rivas –Ría– y Celtia Bedía –Narón– acabaron segunda y tercera. 

Díaz, compitiendo ante rivales de superior categoría en Ourense
Díaz, en el centro, compitiendo ante rivales de superior categoría en Ourense
Cedida

Dos nuevos records 

Otro de los puntos de atención local el pasado fin de semana fue, de nuevo, el recinto cubierto de Expourense, en el que la delegación local tuvo una brillante actuación. Bruno Castro –Coruña Comarca– volvió a batir su propio registro y récord gallego sub 16 en triple salto, pasando de los 14,20 conseguidos hace una semana en este mismo recinto a los 14,47 metros, segunda mejor mara nacional de siempre. No fue el único que batió una marca autonómica, ya que hizo lo propio la pontesa Mireia Díaz -Olympo-, en su caso en los 1.000 metros sub 10 –3:30.78–, siendo el segundo de este año tras el logrado en el kilómetro en ruta en Lourenzana.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de un grupo de jóvenes tras una larga Nochevieja el pasado mes de enero

Ferrolterra quiere marcha en Nochevieja: las fiestas públicas se multiplican en las comarcas
Marta Corral
Imagen de archivo de Naranjo, en el centro de la imagen, y su equipo

La hostelería de Ferrol se prepara para el “maratón” del 31 que empieza a mediodía y no acaba hasta el amanecer
Marta Corral
Imagen de archivo de un grupo celebrando en la calle Magdalena

Entre el Toñy y el Sevilla: la ‘tardevieja’ se prevé de nuevo multitudinaria en Ferrol
Marta Corral
Cao, con el subdelegado del Gobierno, en su despacho

Abalde agradece los servicios prestados al excapitán marítimo, Jorge Cao
Redacción