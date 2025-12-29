Título y subcampeonato para Gael Seijido y Carme Paredes en el Circuito Galego de marcha

Seijido, en la competición de Ames Cedida

El II Trofeo Concello de Ames de marcha en ruta coronó a Gael Seijido –Atletismo Narón– como el mejor sub 12 en el Circuito Galego de la especialidad, consiguiendo en esta cita su cuarto triunfo en las seis citas de este calendario. Unos podios en los que también estuvo en esta franja de edad Carme Paredes –Equilibrio Ferrol–, segunda tanto en la carrera de Ames como en la general final. Un circuito en el que, a pesar de su descalificación en esta prueba, Santiago Soto fue segundo sub 10 y en sub 20 Natalia Rivas –Ría– y Celtia Bedía –Narón– acabaron segunda y tercera.

Díaz, en el centro, compitiendo ante rivales de superior categoría en Ourense Cedida

Dos nuevos records

Otro de los puntos de atención local el pasado fin de semana fue, de nuevo, el recinto cubierto de Expourense, en el que la delegación local tuvo una brillante actuación. Bruno Castro –Coruña Comarca– volvió a batir su propio registro y récord gallego sub 16 en triple salto, pasando de los 14,20 conseguidos hace una semana en este mismo recinto a los 14,47 metros, segunda mejor mara nacional de siempre. No fue el único que batió una marca autonómica, ya que hizo lo propio la pontesa Mireia Díaz -Olympo-, en su caso en los 1.000 metros sub 10 –3:30.78–, siendo el segundo de este año tras el logrado en el kilómetro en ruta en Lourenzana.