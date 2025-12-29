Dos primeros ganadores “silvestres”

Barreiro, entrando en meta y saludando al joven público Jorge Meis

Con casi un millar de personas llenando de color las calles locales, la comarca comenzó el pasado fin de semana su particular calendario de competiciones para cerrar este año 2025. La undécima edición de la San Silvestre Concello de Fene y la vigésima de la Carreira de Fin de Ano Ares-Mugardos-Ares fueron las encargadas de levantar el telón al completo programa de actividades deportivas previsto para estas últimas fechas.

Martín Barreiro –Atletismo Narón– repitió el triunfo logrado el pasado en casa y lo hizo en esta ocasión con un tiempo de 16:16, en una carrera absoluta sobre cinco kilómetros en la que tomaron parte más de 200 nombres, el medallista nacional de trail estuvo acompañado en el cajón fenés por Eloy Breogán Villanueva –Náutico de Narón– y Fernando Pérez Fernández –Ferrol Atletismo–.

Un cajón que en el cuadro femenino estuvo encabezado por Bibiana García Boutureira, seguida por Rebeca Soto Viñas –Atletismo Narón– y la extriatleta internacional Inés Santiago, plata y bronce, respectivamente, en esta populosa competición. Una cita fenesa que contó también con la celebración de pruebas para deportistas más jóvenes. En el cuadro sub 18 y sub 16 los nombres más rápidos fueron Samuel Tallón –Ferrol–. y Alba Pena –Ría Ferrol–, primero en el cuadro de menor edad y primera en el de mayor. Un privilegio que también consiguieron Santiago Hermida e Itziar Fernández en el cuadro sub 14 de la competición fenesa que también contó con las victorias de Mateo Maceiras –Sada– y Luna Seoane –Ferrol Atletismo– como los nombres más rápidos de esta cita.

Al día siguiente fue el turno para más de 400 deportistas en la Carreira de Fin de Ano Ares-Mugardos. En esta ocasión y sólo para categoría absoluta, el “pelotón” participante hizo frente a diez kilómetros y, al igual que en la competición femenina, gran parte de este grupo lo hizo ataviado con todo tipo de disfraces, especialmente de temática navideña.

Y en la lista de los mejores repitió un Eloy Breográn Villanueva que si bien el día anterior no pudo superar a Barreiro, sí que inscribió su nombre como ganador en la competición salida y llegada en las inmediaciones del pabellón municipal aresano, con un tiempo de 35:42. José Francisco Rocha –Brutanzos– y Guillermo Seijido firmaron la segunda y tercera posición, respectivamente. Sofía Barcia Mejía, Beatriz Martínez Naranjo y Blanca Bengoa Robles –Bravo Team– completaron la triada de premiadas en esta nueva competición que une a los dos concellos de la comarca.