Fútbol Sala

Nuevo reencuentro entre O Esteo y Cidade de Narón

Ambos clubes se enfrentarán en el XI Trofeo Cidade de Narón

Redacción
26/12/2025 18:52
Imagen de la presentación del Trofeo Cidade de Narón de fútbol sala
Imagen de la presentación del Trofeo Cidade de Narón de fútbol sala
Cedida
El fútbol sala volverá a ser protagonista estas Navidades en Narón. Concretamente, el próximo martes 30 de diciembre, a partir de las 21.00 horas, se celebrará el XI Trofeo Cidade de Narón en el que medirán sus fuerzas el Cidade de Narón y O Esteo pontés en el pabellón da Gándara. Se trata de un partido de carácter amistoso, pero cargado de historia, ya que ambos equipos se han medido en múltiples ocasiones a lo largo de los años, en los que dejaron partidos muy buenos. 

Respecto al Cidade, después de varios años en la categorías estatales, está asentado como uno de los equipos gallegos de referencia en las competiciones autonómicas, mientras que O Esteo acumula varios años compitiendo en Segunda División B, una división en la que esta temporada está sobresaliendo y puede soñar con un ascenso. 

