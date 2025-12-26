La cantera del voleibol gallego se dará cita en una nueva edición del Torneo Cidade de Narón

Imagen de archivo de una pasada edición del Trofeo Cidade de Narón Jorge Meis

Como es tradición en estas fechas, la cantera del voleibol gallego se volverá a juntar para disputar el XVI Torneo Cidade de Narón. Concretamente, este sábado, a partir de las 9.30 horas, más de 200 deportistas de entre seis y once años, pertenecientes a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil se darán cita en el pabellón de A Solaina para participar en esta competición navideña.

En este torneo, además de los integrantes del Narón Volea, club organizador, también entrarán en liza equipos procedentes de Lugo, Pontedeume, Cervo y Ares. En total, competirán cuatro escuadras femeninas de benjamín, diez de alevín y doce de infantil, además de tres equipos de alevín masculino.

Durante la presentación de este evento, el edil de Deportes, Ibán Santalla, destacó el crecimiento de esta modalidad deportiva en Narón, al mismo tiempo que destacó “o traballo fundamental que fan os clubes como o Narón Valolea no desenvolvemento deportivo dende idades moi tempranas”. Eva Romero, secretaria del club naronés, dio valor a la participación de otros clubes de fuera de la comarca, lo que contribuye a enriquecer la experiencia deportiva de niños y niñas.