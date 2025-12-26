Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Fene y la Carreira Ares-Mugardos-Ares abren el calendario local de san silvestres

Las citas se disputan en la tarde del sábado y en la mañana del domingo con casi mil participantes

Redacción
26/12/2025 22:19
Los disfraces son bienvenidos en estas últimas citas del año
Jorge Meis
Las primeras San Silvestres de este año suman casi un millar de nombres que tanto en la jornada del sábado como en la del domingo llenarán muchas calles de la comarca. Abre el calendario la cita de Fene, con salida a las 17.00 horas de su prueba absoluta sobre cinco kilómetros con 249 atletas, además de las 236 personas que participarán en otras categorías y en la andaina. El domingo será el turno para la cita Ares-Mugardos-Ares, ésta sólo para categoría absoluta, con 477 deportistas en liza y con salida a las once desde Ares.

