Fene y la Carreira Ares-Mugardos-Ares abren el calendario local de san silvestres

Los disfraces son bienvenidos en estas últimas citas del año Jorge Meis

Las primeras San Silvestres de este año suman casi un millar de nombres que tanto en la jornada del sábado como en la del domingo llenarán muchas calles de la comarca. Abre el calendario la cita de Fene, con salida a las 17.00 horas de su prueba absoluta sobre cinco kilómetros con 249 atletas, además de las 236 personas que participarán en otras categorías y en la andaina. El domingo será el turno para la cita Ares-Mugardos-Ares, ésta sólo para categoría absoluta, con 477 deportistas en liza y con salida a las once desde Ares.