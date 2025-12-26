Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El nadador Sergi Navarro, punta de lanza en el gran fin de fiesta autonómico

Además del internacional del Natación Ferrol, ya sénior, otros nombres del club, Marina y Narón buscan el podio

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
26/12/2025 22:26
Navarro, Graña y Tabeira, con su técnico Jorge Jiménez
Navarro, Graña y Tabeira, con su técnico Jorge Jiménez
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La gran fiesta de la natación gallega vuelve a cerrar el año y lo hace reuniendo en la piscina de Frigsa a casi 400 deportistas que representarán a un total de 28 clubes en una nueva edición del Campeonato Autonómico absoluto de invierno. 

Es la competición esperada por toda la delegación gallega y asimismo por una comarcal que estará representada por el Marina Ferrol, Náutico de Narón y Natación Ferrol. Será la entidad de Caranza la que ejerza de punta de lanza de este numeroso grupo local, con un total de 50 nombres, de los que este club aportará una treintena. Y lo hará, además de por cantidad, por contar con muchas de las personas que optan no sólo a uno de los títulos en juego, sino a varios.

El cabeza de cartel ferrolano en esta cita será, con permiso de varios de sus compañeros, el internacional Sergi Navarro, ya en categoría sénior, que parte como el rival a batir en las cuatro pruebas en las que entrará en el agua –100 y 200 espalda y 200 y 400 estilos–. Casualmente en esta última cita figura en lo más alto del ranking inicial con su compañero Mario Maneiros, por lo que podría darse un ferrolano doblete en la lámina de agua lucense.

El júnior Miguel Graña aparece también en estas quinielas iniciales para estar en el cajón en el hectómetro y 200 metros braza, al igual que Sergio Losada en esta última distancia en mariposa o Lucía Villarnovo hasta en tres de sus cuatro apariciones –400, 800 y 1.500 libres–.

La fiesta gallega, y que se espera también local, de la natación que también tenga protagonistas del Marina y del Narón. El club de Batallones con la joven promesa, también internacional, Nico Astigarrabía, que con quince años figura en el “top 10” de 100 y 200 braza, al igual que Teo Sanesteban en 200 espalda y Laura Aneiros en 50 braza.

De inicio, las opciones del Náutico de Narón apuntan a ellas, a las sénior Paula Albes –400 estilos y 200 espalda– y a Icía López –50 y 100 braza–, unos nombres a los que, sin duda, se unirán muchos más como los de las “viejas glorias” ferrolanas Marcos García o Luis Suárez.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Torrente Ballester entrevista Llorca

Guillermo Llorca, historiador: “É a primeira vez que se fai esta recompilación da maioría de pintores ferroláns e de fóra”
Rita Tojeiro Ces
Algunas de las obras pictóricas que se expondrán son de González Collado

El 2026, un año para revivir el pasado y mirar al futuro museo
Rita Tojeiro Ces
Los disfraces son bienvenidos en estas últimas citas del año

Fene y la Carreira Ares-Mugardos-Ares abren el calendario local de san silvestres
Redacción
Maryi Malca en la presentación de Canido

Maryi Malca presenta “Todas las playas de mi vida” este sábado en la Tasca da Vella
Redacción