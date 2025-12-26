El nadador Sergi Navarro, punta de lanza en el gran fin de fiesta autonómico

Navarro, Graña y Tabeira, con su técnico Jorge Jiménez Cedida

La gran fiesta de la natación gallega vuelve a cerrar el año y lo hace reuniendo en la piscina de Frigsa a casi 400 deportistas que representarán a un total de 28 clubes en una nueva edición del Campeonato Autonómico absoluto de invierno.

Es la competición esperada por toda la delegación gallega y asimismo por una comarcal que estará representada por el Marina Ferrol, Náutico de Narón y Natación Ferrol. Será la entidad de Caranza la que ejerza de punta de lanza de este numeroso grupo local, con un total de 50 nombres, de los que este club aportará una treintena. Y lo hará, además de por cantidad, por contar con muchas de las personas que optan no sólo a uno de los títulos en juego, sino a varios.

El cabeza de cartel ferrolano en esta cita será, con permiso de varios de sus compañeros, el internacional Sergi Navarro, ya en categoría sénior, que parte como el rival a batir en las cuatro pruebas en las que entrará en el agua –100 y 200 espalda y 200 y 400 estilos–. Casualmente en esta última cita figura en lo más alto del ranking inicial con su compañero Mario Maneiros, por lo que podría darse un ferrolano doblete en la lámina de agua lucense.

El júnior Miguel Graña aparece también en estas quinielas iniciales para estar en el cajón en el hectómetro y 200 metros braza, al igual que Sergio Losada en esta última distancia en mariposa o Lucía Villarnovo hasta en tres de sus cuatro apariciones –400, 800 y 1.500 libres–.

La fiesta gallega, y que se espera también local, de la natación que también tenga protagonistas del Marina y del Narón. El club de Batallones con la joven promesa, también internacional, Nico Astigarrabía, que con quince años figura en el “top 10” de 100 y 200 braza, al igual que Teo Sanesteban en 200 espalda y Laura Aneiros en 50 braza.

De inicio, las opciones del Náutico de Narón apuntan a ellas, a las sénior Paula Albes –400 estilos y 200 espalda– y a Icía López –50 y 100 braza–, unos nombres a los que, sin duda, se unirán muchos más como los de las “viejas glorias” ferrolanas Marcos García o Luis Suárez.