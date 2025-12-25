Mi cuenta

Fútbol sala

Todo preparado para el Torneo Cidade de Narón

La competición de fútbol sala femenino se disputará este sábado en As Lagos

Redacción
25/12/2025 20:01
A Fervenza organiza esta nueva edición del torneo
A Fervenza organiza esta nueva edición del torneo
Sabela Blanco Rodriguez
Ya está todo preparado para el retorno del Trofeo Cidade de Narón, que este año llevará el nombre de Xosé Veiga. Esta competición de fútbol sala femenino, organizada por el club A Fervenza y con el apoyo del Concello y de la Federación Galega de Fútbol, se disputará este sábado, desde las 10.00 horas hasta las 20.30 horas en el pabellón de As Lagoas. 

En ella, entrarán en liza las categorías infantil, alevín y sénior, que pretenderán dar un grandísimo espectáculo para animar las fiestas navideñas, a la vez que difunden esta modalidad deportiva que tiene tanto arraigo en la comarca. Durante toda la jornada habrá puestos de comida a precios populares para que tanto los deportistas como los espectadores puedan recuperar energías. Asimismo, también se realizarán múltiples sorteos y al final del torneo se producirá la entrega de premios correspondiente. 

De igual manera, como anunció A Fervenza, colaborarán con la asociación Princesas Rett, una institución que apoya a las personas con síndrome de Rett. Y es que, como indica el propio club naronés en sus redes, “o obxectivo é que estas datas sexan un momento para axudar a quen máis o necesita, combinando deporte, Nadal e valores como a colaboración e a empatía”.

